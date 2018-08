argonaytis-iphone

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Apple δεν επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν ταπετσαρίες με βίντεο και ήχους κλήσης στο iPhone.Οι ζωντανές ταπετσαρίες, είναι το τελευταίο τέχνασμα της Apple, αλλά είναι μια κακή προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ βίντεο και σταθερές ταπετσαρίες.Εδώ είναι που έρχεται το vWallpaper 2 για να γεμίσει αυτό το κενό και έτσι όταν θα σας καλούνε θα παίζει ένα video η για ταπετσαρίες θα έχετε κάποιο άλλο.Αρχικά αναπτύχθηκε από τον Skrew, αλλά τώρα το έργο διατηρείται από τον Julio Verne.Έρχεται φορτωμένο με τρεις αποθήκες ταπετσαρίας, από την καθεμιά τα οποία περιέχουν δεκάδες βίντεο.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το tweak με τα iPhone 5s, 6/6 plus, 6s / 6s plus, SE, 7/7 plus, 8/8 plus, X και οποιοδήποτε iPad 64-bit.Το μόνο μειονέκτημα του vWallpaper 2 είναι ότι δεν σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ταπετσαρίες βίντεο. Ωστόσο, μπορείτε να περιμένετε αυτό το χαρακτηριστικό στις μελλοντικές εκδόσεις του, αν ο Julio αποφασίσει να το προσθέσει.ΑπαιτήσειςiPhone, iPad ή iPod touchiOS 11-11.4 Beta 3 firmwareCydiaΕγκατάσταση και ρύθμισηΒήμα 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού με το Safari και ανοίξτε το πακέτο Debian vWallpaper 2 από αυτόν τον σύνδεσμο . Προς το παρόν, αυτό το tweak δεν είναι διαθέσιμο σε ένα αποθετήριο στο Cydia και θα πρέπει να το εγκαταστήσετε με το χέρι.Βήμα 2 Τοποθετήστε το αρχείο .deb με το Διαχείριση αρχείων Filza, και πατήστε Εγκατάσταση, κάντε επανεκκίνηση του Springboard. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το Filza στο iPhone ή στο iPad σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από την πηγή BigBoss στο Cydia. Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, η εφαρμογή θα εμφανιστεί τώρα στην αρχική σας οθόνη.Βήμα 3 Ανοίξτε την εφαρμογή vWallpaper 2 από την αρχική οθόνη. Αγνοήστε το μήνυμα "τρέχουσας κατάστασης" επειδή η εφαρμογή εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την παλιά διεπαφή παρόλο που είναι απόλυτα συμβατή με το iOS 11.Τώρα πλέον μπορείτε να διαλέξετε ένα video η να κατεβάσετε πολλά άλλα και να τα τοποθετήσετε για ταπετσαρίες η και για ήχο κλήσης όταν σας καλούνε ακόμη και για μεμονωμένη επαφή.Δείτε πιο κάτω ενα παλιότερο video από το κανάλι μου με κάποιες από τις δυνατότητες του tweak