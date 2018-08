Tromaktiko

Δεν υπάρχει κανείς που να μην κατηγορεί τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια δεν διαλέγει περισσότερους ρόλους σαν αυτόν στον «Οδηγό Αισιοδοξίας» του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ και όχι μικρές, αδιάφορες ταινίες που σπαταλούν το ταλέντο του, θυμίζοντας σε όλους πως ακόμη και οι μεγαλύτεροι μύθοι αργά ή γρήγορα είναι καταδικασμένοι να ξεφτίζουν μπροστά στον τρόμο της «συνταξιοδότησης».Δεν υπάρχει, όμως, και κανείς που να μην θαυμάζει απεριόριστα τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το γεγονός πως διέσχισε πέντε ολόκληρες δεκαετίες καριέρας σαν ένα ιερό τέρας που δεν τρόμαξε ποτέ κανέναν, εκτός ίσως από τον Ντόναλντ Τραμπ κι από όσους προσπάθησαν να συναγωνιστούν τη δύναμη ενός ηθοποιού που ξεπέρασε περισσότερες από μια φορές το ανθρώπινο δυνατό προκειμένου να αποδείξει πως το σινεμά έχει αξία μόνο όταν είναι μια «bigger than life» εμπειρία.Ακόμη και σήμερα, δεν ξέρω κανέναν που να με εκπλήσσει με τον τρόπο που το έκανε εκείνος. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κανένας ηθοποιός που θα προσφέρει τόση δύναμη και ενθουσιασμό.» - Μάρτιν ΣκορσέζεΔείτε εδώ ένα βίντεο μοντάζ με όλες τις συνεργασίες του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Χρονολογικά: «Κακόφημοι Δρόμοι» (1973), «Ο Ταξιτζής» (1976), «New York New York» (1977), «Οργισμένο Είδωλο» (1980), «Ο Βασιλιάς της Κωμωδίας» (1983), «Τα Καλά Παιδιά» (1990), «Cape Fear» (1991) «Καζίνο» (1995).5 Λιγότερο Γνωστοί (Υπέροχοι) Ρόλοι του Ρόμπερτ Ντε ΝίροO Καθοδηγητής (The Good Shepherd/2006) του Ρόμπερτ Ντε Νίρο (φωτό)Brazil (1985) του Τέρι ΓκίλιαμCop Land (1997) του Τζέιμς ΜάνγκολντFalling in Love (1984) του Ούλου ΓκρόσμπαρντStanley and Iris (1989) του Μάρτιν ΡιτO ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΤ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2013)Ποια είναι η ιδέα σας για την ιδανική ευτυχία; / Η εσωτερική γαλήνη.Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας; / Το να πάει η γυναίκα μου στο «The Real Housewives of New York City».Με ποιο ιστορικό πρόσωπο ταυτίζεστε; / Θα ήθελα να ταυτίζομαι με τον Αβραάμ Λίνκολν, αλλά ο Ντάνιελ Ντέι Λίουις πήρε το ρόλο. Οπότα θα διαλέξω τον Τζορτζ Γουάσινγκτον.Ποιο ελάττωμα απεχθάνεστε στον εαυτό σας; / Σίγουρα δεν πρόκειται να το πω εδώ.Ποιο ελάττωμα απεχθάνεστε στους άλλους; / Την αλαζονεία.Σε ποια περίπτωση θα λέγατε ψέματα; / Οταν γίνομαι ευγενικός.Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιείτε συχνά; / Μισώ όταν ο κόσμος χρησιμοποιεί υπερθετικό βαθμό. Ολοι είναι «πανέξυπνοι» η γαμημένες «ευφυίες». Ισως χρησιμοποιώ πιο συχνά το «fucking», αλλά ποτέ σαν ρήμα.Για ποιο πράγμα μετανιώνετε πιο πολύ; / Εχω τόσα πολλά. Δεν ξέρω από που να ξεκινήσω.Τι ή ποιος είναι μεγαλύτερη αγάπη της ζωής σας; / Η οικογένειά μου.Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε περισσότερο; / Την ικανότητα να τραγουδάω.Πότε και που ήσασταν πιο ευτυχισμένος στη ζωή σας; / Σήμερα είναι μια καλή απάντηση.Ποια είναι η σημερινή διανοητική σας κατάσταση; / Σύγχυση και χάος, αλλά πάντα βρίσκω τρόπο να το ξεπεράσω.Αν αλλάζατε ένα πράγμα στον εαυτό σας, ποιο θα ήταν αυτό; / Είμαι όπως είμαι και δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Αρα γιατί να το σκέφτομαι;Αν πεθαίνατε και επιστρέφατε ως ένας άνθρωπος ή ένα πράγματα, ποιο θα ήταν αυτό; / Πρώτον, δεν θέλω να πεθάνω. Και δεύτερον, όταν πεθάνω δεν θέλω να επιστρέψω. Εκτός αν είναι για έναν πολύ καλό ρόλο. Και τα λεφτά είναι καλά.Ποιο είναι το πιο πολύτιμο απόκτημά σας; / Δεν το θεωρώ απόκτημα. Αλλά η οικογένειά μου είναι το πιο πολύτιιμο πράγμα που έχω.Που θα θέλατε να ζείτε; / Εδώ που βρίσκομαι. Στη Νέα Υόρκη.Ποιο είναι το αγαπημένο σας επάγγελμα; / Το να κάνω αυτό που κάνω - να παίζω και να ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις μου.Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό σας; / Αυτό είναι, φαντάζομαι, κάτι για να πουν οι άλλοι.Ποια αξία εκτιμάτε σε έναν άντρα; / Την ειλικρίνεια.Ποια αξία εκτιμάτε σε μια γυναίκα; / Την ειλικρίνεια.Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς; / Συνήθως διαβάζω απαίσια σενάρια. Αλλά πέραν αυτού, η Μορίν Ντάουντ, ο Φρανκ Ριτς και ο Τόμας Φρίντμαν.Ποιος είναι ο αγαπημένος σας φανταστικός ήρωας; / Η μόνη φαντασία που διαβάζω είναι οι εφημερίδες.Ποιοι είναι οι ήρωες σας στην αληθινή ζωή; / Στο «A Bronx Tale», ο πατέρας που υποδύομαι λέει στο γιο του: «Αυτός που εργάζεται είναι ο σκληρός». Αυτοί που παλεύουν καθημερινά - αυτοί είναι οι ήρωές μου .Τι είναι αυτό που απεχθάνεστε περισσότερο; / Τους μαλάκες. Και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου όταν φέρομαι σαν μαλάκας.Πως θα θέλατε να πεθάνετε; / Στον ύπνο μου. Και δεν το σκέφτομαι. Ο,τι είναι θα είναι.Ποιο είναι το μότο σας; / Οπως λέω και στα παιδιά μου: «Ολοι έχουμε τις παραξενιές μας».Δείτε εδώ το σπάνιο screen test του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το ρόλο του Σόνι (που τελικά έπαιξε ο Τζέιμς Κάαν) στον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1972. Δύο μόλις χρόνια αργότερα, ο Ντε Νίρο θα κέρδιζε το ρόλο του νεαρού Βίτο Κορλέονε στον «Νονό 2» του 1974 και μαζί το πρώτο του Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου:Πηγή