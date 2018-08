2018-08-21 10:17:43

Η δύναμη των αρχαίων ελληνικών μύθων παραμένει ισχυρή εδώ και χιλιάδες χρόνια.



Τα δεινά του Σισύφου, που είναι αναγκασμένος να κουβαλάει στην πλάτη του μέχρι την κορυφή ενός βουνού τον βράχο που θα ξανακυλήσει, η θανάσιμη ματαιοδοξία του Νάρκισσου μπροστά στα νερά της λίμνης, το άγγιγμα του Μίδα που μετατρέπει σε χρυσάφι τα πάντα προήλθαν από παγανιστικές πεποιθήσεις, εντελώς διαφορετικές από εκείνες που συναντάμε στον σύγχρονο κόσμο και στα κυρίαρχα θρησκευτικά και φιλοσοφικά μοντέλα του. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί από τους αρχαίους μύθους φέρουν με αξιοθαύμαστο τρόπο στο σήμερα αλήθειες διαχρονικές για την ανθρώπινη κατάσταση.



Ο Νεοϋορκέζος σκηνοθέτης Stephen Kelleher θέλησε να αποτυπώσει με απλό τρόπο τη διαχρονική σοφία των αρχαίων μύθων, με ελάχιστα μέσα και σχήματα, στην προσπάθειά του να ανταγωνιστεί την αισθητική και τα κωδικοποιημένα, αφαιρετικά μηνύματα της εποχής του Διαδικτύου. «Ήθελα να τιμήσω αυτές τις αρχαίες ιστορίες, να τις μεταφέρω με τον δικό μου τρόπο στην εποχή των pixel και των GIF», λέει. To αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.



Mythos from Stephen Kelleher on Vimeo.



Πηγή: Θαλής και Φίλοι

aeon.co

tinanantsou

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ