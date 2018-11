Η αρχαιολογική σκαπάνη σε μία από τις μεγαλύτερες ανασκαφές στη Βρετανία έφερε στο φως 1.200 σκελετούς, στο St. James Gardens, δίπλα από το σιδηροδρομικό σταθμό Γιούστον.Η περιοχή στην οποία γίνεται η ανασκαφή χρησιμοποιείτο ως νεκροταφείο την περίοδο από το 1788 έως περίπου το 1853. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν καλά διατηρημένους τάφους, που η λάσπη τούς είχε προστατεύσει από την καταστροφή λόγω του νερού, και ξύλινα φέρετρα με τους σκελετούς. Ένας από αυτούς έφερε τραύμα στη σπονδυλική στήλη και ολόκληρη την οδοντοστοιχία.Στην αποκαλούμενη «μεγαλύτερη συνάθροιση σκελετών από τον 18οκαι 19ο αιώνα» στη Βρετανία, οι επιστήμονες ανακάλυψαν στοιχεία φυματίωσης, τραυμάτων, όπως σπασμένα κόκκαλα, απόδειξη οδοντιατρικών επεμβάσεων (ψεύτικα δόντια) και χειρουργικής συμπεριλαμβανομένων ανοιγμένων κρανίων.Over 1000 archaeologists and experts will beaver away on the UK’s biggest archaeological project @HS2ltd revealing over 10,000 years of British history. Read the full story here: https://t.co/Q4wVNdT2Fe #HS2digs #MOLAHeadland— MOLA (@MOLArchaeology) 27 Οκτωβρίου 2018Εκτιμάται ότι στο σημείο της ανασκαφής υπάρχουν 40.000 σώματα κρυμμένα σε διάφορα στρώματα στο έδαφος.Η σιδηροδρομική γραμμή ταχείας κυκλοφορίας (HS2) που βρίσκεται υπό κατασκευή στη Βρετανία, απασχολεί περισσότερους από 1.000 αρχαιολόγους και άλλους ειδικούς στις 60 ανασκαφές κατά μήκος της διαδρομής των 150 μιλίων.«Εξερευνώντας περισσότερα από 10.000 χρόνια βρετανικής ιστορίας, το πρόγραμμα αποτελεί μία άνευ προηγουμένου ευκαιρία έρευνας» αναφέρεται.Πηγή: sputniknews.gr