Θα θέλατε να ταξιδέψετε στο κέντρο του Γαλαξία μας και να δείτε την μεγαλοπρέπεια μιάς γιγαντιαίας μαύρης τρύπας;Με την σημερινή τεχνολογία είναι αδύνατον, στα χρονικά όρια μιας ανθρώπινης ζωής, να διανύσουμε απόσταση 25.640 ετών φωτός – από την Γη έως την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας. Και κανένας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει κοντά στις εξαιρετικά ισχυρές βαρυτικές δυνάμεις μιας ιδιομορφίας (singularity). Αλλά μια προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας θα μας έδινε την ευκαιρία να πλησιάσουμε κοντά σε μια μαύρη τρύπα και να βιώσουμε τα παραμορφωτικά φαινόμενα του χωροχρόνου εξαιτίας της τεράστιας βαρυτικής έλξης.Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ράντμπουντ στην Ολλανδία και του Πανεπιστημίου Γκαίτε στη Γερμανία υπολογιστικά μοντέλα της μαύρης τρύπας που βρίσκεται στην καρδιά του Γαλαξία μας (τον Τοξότη Α*), και χρησιμοποιώντας μια σειρά λεπτομερών εικόνων του μοντέλου τους δημιούργησαν μια προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας 360ο. Η προσομοίωση που προέκυψε μπορεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε συσκευή εικονικής πραγματικότητας.Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα της προσομοίωσης από το βίντεο που ακολουθεί:Η εργασία των ερευνητών Davelaar et al δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Computational Astrophysics and Cosmology με τίτλο «Observing supermassive black holes in virtual reality».διαβάστε περισσότερα: http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/11/19/black-hole-virtual-reality-simulation/#.W_P4oOgzZ3iΠηγή: physicsgg.me