Στη Via D’ Azeglio στο ιστορικό κέντρο της πόλης ξεδιπλώνονται φωτεινές επιγραφές με στίχους του αξέχαστου Ιταλού τραγουδοποιούΈναν ιδιαίτερο στολισμό για τα Χριστούγεννα επέλεξε η Μπολόνια.Στη Via D’ Azeglio στο ιστορικό κέντρο της πόλης ξεδιπλώνονται φωτεινές επιγραφές με στίχους του αξέχαστου Ιταλού τραγουδιστή και μουσικού, Λούτσιο Ντάλα.Οι φωτεινοί στίχοι του “L’ anno che verra” που στα ιταλικά σημαίνει «Ο χρόνος που θα έρθει», μετά τη δύση του ήλιου συνοδεύονται και από την ανάλoγη μουσική υπόκρουση.Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε στην Μπολόνια στις 4 Μαρτίου 1943. Έμεινε ορφανός σε ηλικία επτά ετών από τον πατέρα του, που ήταν διευθυντής του σκοπευτικού ομίλου της πόλης. Την ανατροφή του ανέλαβε η μητέρα του Ιόλη, που ήταν μοδίστρα, με τη συνδρομή του θείου του Αριοντάντε Ντάλα, γνωστού τραγουδιστή τις δεκαετίες ‘40 και ‘50.Ήταν από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της ιταλικής έντεχνης λαϊκής μουσικής, ενώ συνέθεσε, επίσης μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ διακρίθηκε και ως ηθοποιός.Σε μουσικό επίπεδο υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους Ιταλούς τραγουδοποιούς και η σταδιοδρομία του, αγγίζει τα 50 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής δραστηριότητας.Πασίγνωστο είναι το τραγούδι του Caruso, που τραγούδησε και με τον Λουτσιάνο Παβαρόττι. Μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών του, τα Anna e Marco (που μετέφεραν στα ελληνικά οι Αδελφοί Κατσιμίχα με τίτλο «Μάρκος και Άννα»), Piazza Grande, Come e' profondo il mare και το L'anno che verra', που μετέφερε στα ελληνικά ο Διονύσης Σαββόπουλος (Καλέ μου φίλε, σου γράφω)Ο Λούτσιο Ντάλα πέθανε το πρωί της 1ης Μαρτίου 2012 από καρδιακή προσβολή στο Μοντρέ της Ελβετίας, όπου είχε δώσει συναυλία το προηγούμενο βράδυ. Στις 4 Μαρτίουείχε προγραμματίσει να γιορτάσει τα 69α γενέθλιά του, κατά τη διάρκεια της συναυλίας που θα έδινε στη Γενεύη.