2018-12-06 10:45:15

Καλεσμένος της Ελεονώρας Μελέτη ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο Δημήτρης Σκουλός. Ο σκληρός και ανατρεπτικός κριτής του GNTM, μάλιστα, μας χάρισε και μια επική αντίδραση, όταν η γνωστή παρουσιάστρια του ανέφερε την Ιωάννα Μπέλλα.



Βέβαια, δεν έμειναν πολύ στην δική της περίπτωση, αλλά μίλησαν περισσότερο γενικά για το θέμα των πλαστικών επεμβάσεων «Παλιά ήταν στην τηλεόραση, πάρε ξανθό μαλλί, πάρε στήθος, πάρε λίγο ποπό και βγες. Το δουλειά έχει αυτό με τη μόδα; Δεν είναι next top τηλεπερσόνα, next top παρουσιάστρια, next top model λέγεται. Μπορεί να έχεις κάνει μια πλαστική επέμβαση τόσο μικρή που να μην την καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να έχεις φτιάξει λίγο τη μυτούλα σου. Η Ηλιάνα μπορεί να την έχει φτιάξει τη μύτη της, δεν το ξέρω, δεν την έχω ρωτήσει. Εμένα δεν μου φαίνεται φτιαγμένη γιατί κάθεται δίπλα μου συνέχεια και την βλέπω…», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Σκουλός.



Σε σχετική ερώτηση για το ποια παίκτρια του GNTM έχει το ωραιότερο σώμα και το ωραιότερο πρόσωπο, ο διάσημος φωτογράφος ξεχώρισε την Ειρήνη Καζαριάν και τη Μαριάννα Παινέση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι κανένα από τα κορίτσια δεν μπορεί να κάνει καριέρα top model στο εξωτερικό.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ