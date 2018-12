2018-12-24 19:25:12

Στα 12 δευτερόλεπτα του βίντεο που ακολουθεί συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο. Αρχίζει η ανατολή της Γης. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο άνθρωπος είδε την Γη να ξεπροβάλλει πίσω από την Σελήνη πριν από 50 χρόνια.



Το πλήρωμα του Απόλλων 8, Frank Borman, Jim Lovell και Bill Anders οι πρώτοι άνθρωποι που μπήκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ήταν εκείνοι που κατέγραψαν την ιστορική φωτογραφία με την ανατολή της Γης.



Το ημερολόγιο έγραφε 24 Δεκεμβρίου του 1968 και το Απόλλων 8 είχε διαγράψει τέσσερις περιφορές γύρω από την Σελήνη. Όταν είδε την Γη να ανατέλλει ο Bill Anders, στην αρχή σκέφτηκε πως δεν είναι κάτι σημαντικό. Μετά όμως ένοιωσε το μεγαλείο της στιγμής και άρχιζε να φωτογραφίζει την εκπληκτική θέα:



