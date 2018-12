2018-12-31 16:12:01

Μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος που του έψαλαν παραδοσιακά θρακιώτικα κάλαντα υποδέχθηκε το πρωί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στη συνέχεια τα κάλαντα είπαν και τα παιδιά του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερώθηκε για τις δράσεις των προσκόπων, οι οποίοι τον προσκάλεσαν να παρευρεθεί σε μία από αυτές. Στο τέλος, αντάλλαξε αναμνηστικά δώρα, με τα παιδιά να δίνουν στον κ. Μητσοτάκη ένα φούτερ με τα σήματα τους.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα και από τα παιδιά του Συλλόγου Συνδρόμου Down. Συνομίλησε με τα παιδιά και τις μητέρες τους που τα συνόδευαν, ενώ τους μοίρασε αναμνηστικά δώρα. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου δώρισε στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας μια προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον ευχαρίστησε για τη σταθερή στήριξή του στον Σύλλογο και τα άτομα με σύνδρομο Down.



