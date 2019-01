2019-01-15 09:45:55

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 24 ετών άφησε ο παίκτης του The Voice Δαυίδ Καναβός.



Ο Τόνι Κονταξάκης, μαέστρος στο The Voice, ο οποίος συνεργαζόταν με όλους τους παίκτες, ανακοίνωσε μέσα από την προσωπική του σελίδα στο facebook τον χαμό του παίκτη γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χάσαμε ένα δικό μας παιδί, κρίμα».



Ο Δαυίδ ήταν στον περυσινό κύκλο του «Voice». Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί στην κάμερα του The Voice ότι έπασχε από ανοσοανεπάρκεια η οποία τελικά αποδείχτηκε μοιραία για τη ζωή του.



Ο 23χρονος τότε Δαυίδ είχε επιλέξει να πάει με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και παρόλο που δεν έφτασε στον τελικό, ο τραγουδιστής τον είχε συμπεριλάβει ως μέλος της ομάδας του στις εμφανίσεις του με τον Πάνο Σουρούνη.

