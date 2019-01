Ο κύβος προφανώς ερρίφθη,και ,όπως φαίνεται, μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις -εκτός απροόπτου-από τη δημόσια τηλεόραση, και έτσι φέτος η Ελλάδα προφανώς θα ταξιδέψει με κάτιπιο alternative από ό,τι μας έχει συνηθίσει, στο Τελ Αβιβ και την 64η Eurovision του Ισραήλ.Η στήλη Eurovisionistas του Mikrofwnogr , αναφέρεται σε κάτι "διαφορετικό" ,κι εννοούν προφανώς -κι αυτό για τους καλοθελητές- ότι η χώρα μας συνηθίζει να εκπροσωπείται σε αυτόν τον διαγωνισμό από καλλιτέχνες και τραγούδια που ανήκουν στην εμπορική μουσική την οποία και φέτος προφανώς η δημόσια τηλεόραση αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη και να προσπαθήσει με κάτι εναλλακτικότερο.Η Κατερίνα Ντούσκα ή Katerine Duska, από τη Minos Emi/ Universal ,και όπως τα περισσότερα δημοσιεύματα αναφέρουν ,αυτή είναι η πρόταση του συνθέτη ,Δημήτρη Παπαδημητρίου, και της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε πρόσφατα και που ανέλαβε να επιλέξει τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας μας για να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να μας εκπροσωπήσει.Η Κατερίνα γεννήθηκε πριν 33 χρόνια στον Καναδά ,από Έλληνες γονείς, και στα 16 της χρόνια επέστρεψε και δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στη χώρα μας.Ξεκίνησε να ανεβάζει στο youtube τα τραγούδια της εκεί όπου η δισκογραφική της εταιρεία την ανακάλυψε το 2013 και έως σήμερα τη φιλοξενεί.Έχει κυκλοφορήσει κάποια αγγλόφωνα τραγούδια ενώ όπως εύκολα διακρίνει κανείς έχει επιρροές από τη soul και την r n b μουσική. Το τραγούδι της που θεωρείται το πιο επιτυχημένο είναι το One in a million,ενώ έχει διασκεύασει έως και Αττίκ .Στις επιτυχίες της μπορεί να καταχωρηθεί και το ότι, αν και νεαρή δημιουργός, το τραγούδι της Fire Away επιλέχθηκε για να ντύσει μουσικά την καμπάνια γνωστού προϊόντος καφέ στον Καναδά.Πολλοί την παρομοιάζουν με την Ελληνίδα Amy Winehouse μια και όσοι την ακούσουν μπορούν να διαπιστώσουν ότι η χροιά της φωνής της μοιάζει με αυτή του αδικοχαμένου ειδώλου ,ενώ όπως η ίδια έχει δηλώσει αυτό δεν την ενοχλεί καθόλου διότι έχει συνηθίσει τα ανάλογα σχόλια. Στις συνεντεύξεις που κατά καιρούς έχει δώσει συμπληρώνει επίσης ότι κατά κάποιους μοιάζει επίσης οπτικά και με τη Lana Del Rey, ενώ επίσης ότι έχει τα..χαριτωμένα δόντια της Heidi Williams.Double score όπως φαίνεται για τη Minos Emi/Universal που επανέρχεται στην "υπόθεση Eurovision'' μετά το 2015 και μετά την Μαρία Έλενα Κυριάκου-για Ελλάδα και Κύπρο καθώς εάν το σενάριο ισχύσει η δισκογραφική εταιρεία αναλαμβάνει τα ηνία από την Panik Records η οποία την περσινή χρονιά είχε στο ενεργητικό της και τις δύο χώρες.Ευχή μας η φετινή όπως φαίνεται απόφαση της ΕΡΤ ,η οποία αφορά ανάθεση σε καλλιτέχνη και όχι ανοιχτό διαγωνισμό ,έτσι ώστε να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τον μουσικό αυτό διαγωνισμό ,να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη χώρα μας και η Κατερίνα Ντούσκα να καταφέρει να φθάσει έστω και εναλλακτικά στο υψηλότερο σκαλί του βαθμολογικού πίνακα και να ισοφαρίσει αν είναι εφικτό το πάλαι ποτέ "My number One".http://www.tvnea.com