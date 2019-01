TheNewDailyMail

Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εξωτερικών για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία που θα διεξαχθεί περίπου στις 14:30, δι' εκφωνήσεως του καταλόγου των βουλευτών. Η αναβολή της ψηφοφορίας για σήμερα αποφασίστηκε από το προεδρείο της Βουλής καθώς μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης είχαν μιλήσει μόνο περίπου οι μισοί από τους βουλευτές που είχαν εγγραφεί ως ομιλητές. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, με δεδομένη τη δέσμευση για άνεση χρόνου στη διαδικασία και την τοποθέτηση όσων βουλευτών το επιθυμούσαν, δεν θα είχε κανένα νόημα και δεν θα ήταν σωστό να συνεχισθεί η συνεδρίαση όλη τη νύχτα και να διεξαχθεί η ψηφοφορία το πρωί.Ο κ. Βούτσης ανέφερε ότι οι ομιλητές, μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα φθάσουν μέχρι σήμερα το μεσημέρι κοντά στους 230, περισσότεροι από όσους τοποθετήθηκαν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού.Από τη χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια, δεν έλειψαν οι υψηλοί τόνοι μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από ένα ιστορικό γεγονός, μετά από σχεδόν 30 χρόνια αδράνειας και απανωτών εθνικών υποχωρήσεων». Είπε ακόμη πως έχει έρθει η ώρα «για να αναμετρηθεί με την ιστορική και την εθνική ευθύνη, με την ευθύνη που έχει ο καθένας από τους 300 που δεν εκβιάζονται, δεν τρομοκρατούνται και ομιλούν μονάχα με τη συνείδηση τους». Απευθυνόμενος παράλληλα στον Πρόεδρο της Ν.Δ. τον κατηγόρησε «απαξιωτικό, προσβλητικό και διχαστικό λόγο».Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγισε εκ νέου στην κυβέρνηση ότι παραχώρησε «μακεδονική» εθνότητα και γλώσσα, ενώ επανέλαβε ότι δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή το αναθεωρημένο κείμενο του Συντάγματος της πΓΔΜ, γιατί όπως πρόσθεσε, δεν υφίσταται τέτοιο κείμενο. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν η Συμφωνία των Πρεσπών κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί να ακυρωθεί και πρόσθεσε: «Γι' αυτό όλα κρίνονται τώρα. Η ώρα της ευθύνης είναι τώρα. Όχι μετά. Οι υπεύθυνοι κρίνονται εδώ».Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας ότι «επιστρέψαμε στην εποχή του yes man». «Υπηρετήσατε τα ξένα συμφέροντα, γιατί αυτούς δεν τους αφορά το περιεχόμενο της λύσης, ούτε τα προβλήματα που παραμένουν. Go back κ. Τσίπρα αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει όλη η Ελλάδα» ανέφερε από το βήμα της Βουλής.Για «επαίσχυντη συμφωνία» έκανε λόγο ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για μια συμφωνία κατά παραγγελία των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, η οποία, έχει και την αποδοχή της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα που προσδοκά οφέλη.Από την πλευρά του, αναφερόμενος στα θετικά, όπως είπε, της Συμφωνίας των Πρεσπών ο επικεφαλής του ''Ποταμιού'', Σταύρος Θεοδωράκης, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα επιβάλλει σύνθετη ονομασία στη γειτονική χώρα» και πως «η Συμφωνία επιβάλλει στη γειτονική χώρα με τροποποίηση του Συντάγματος να αλλάξει τα σχολικά της βιβλία και να γκρεμίσει αγάλματα». «Αν λέγαμε "όχι" το γειτονικό κράτος θα συνέχιζε παντού και για πάντα να λέγεται "Μακεδονία" σκέτο», επεσήμανε.«Σε λίγες ώρες η Μακεδονία δεν θα είναι μία και μόνο ελληνική. Σήμερα γελάνε όλοι παρέα, Σλάβοι, Αλβανοί, ο κ. Κοτζιάς, οι 145 του ΣΥΡΙΖΑ και έξι... εφιάλτες που θα πουλήσουν αιώνων ιστορία και πολιτισμό, μία εθνική προδοσία» ανέφερε κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος. «Οι μόνοι που βρισκόμαστε απέναντι σ' αυτό το σύστημα είμαστε οι ΑΝΕΛ. Όλοι οι άλλοι έχετε παρασυρθεί από τα συστήματα εξουσίας» πρόσθεσε, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «μια κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης έγινε κυβέρνηση αποστατών».«Από αύριο η Ελλάδα έχει εθνικό πένθος» είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Σημείωσε ακόμη ότι «οι μόνοι που χαίρονται είναι η παρέα του κυρίου Τσίπρα και ο μόνος που λυτρώνεται είναι ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος προσευχόταν να κάνει τη βρώμικη δουλειά ο κ. Τσίπρας γιατί αλίμονο αν ερχόταν στα χέρι του αυτή η βόμβα».