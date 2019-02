2019-02-02 17:04:44

Πολλές είναι οι αναφορές στο Twitter και στα ξένα μέσα ενημέρωσης για πτώση μετεωρίτη στη δυτική Κούβα.Σύμφωνα με τους χρήστες -αυτόπτες μάρτυρες στα social media, ο μετεωρίτης έπεσε έξω από την πόλη Viñales, στο Pinar del Río.



#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRiowho says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019



Από την πρόσκρουση στο έδαφος προκλήθηκε εκκωφαντική έκρηξη και έσπασαν τα τζάμια από πολλά κτίρια.



Μάλιστα, μετά τον πανικό που προκλήθηκε, οι κάτοικοι της περιοχής συνέλεξαν πετρώματα από τον μετεωρίτη που έπεσε στο έδαφος, αφού φώτισε τον ουρανό πάνω από το Florida Keys.



BREAKING: Meteorite strike western #Cuba, explodes – report https://t.co/YQVcDuhQOP pic.twitter.com/ccoYkAV7LD— Sputnik (@SputnikInt) February 1, 2019



