Η πρώην παίκτρια του My style rocks, Κωνσταντίνα Σουλτάτη μίλησε στο «Έλα Χαμογέλα» για το πως βρέθηκε στο παιχνίδι, τη σχέση της με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και όσα ακούγονταν για τη γνωριμία τους, αλλά και τον ανταγωνισμό από τα άλλα κορίτσια.«Είχα πάει στα κάστινγκ από το πρώτο My style rocks, αλλά δεν με πήραν. Και στο δεύτερο My style rocks πήγα σε δύο, πάλι δεν με πήραν. Και μου είπαν από την παραγωγή να στείλω ένα βίντεο στα αγγλικά για να το δει ο Ατζούν, γιατί αυτός είναι που επιλέγει τα κορίτσια μέσα στην εκπομπή. Και έτσι πέρασα, γιατί έδειξα τον πραγματικό μου χαρακτήρα», δήλωσε η Κωνσταντίνα Σουλτάτη που ξεκαθαρίζει πως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν γνώριζε για τη συμμετοχή της παρά το γεγονός ότι κάνει παρέα μαζί της: «Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πάρα πολύ καλή φίλη του αγοριού μου. Γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια και λογικό είναι να κάνω κι εγώ παρέα μαζί της. Να βγαίνουμε όλοι μαζί. Η Κωνσταντίνα δεν γνώριζε ότι θα μπω στο παιχνίδι. Όταν με είδε στο πλατό, μου είπε: «Τι κάνεις εσύ εδώ;» και μου είπε κιόλας: «Γιατί δεν μου είπες να αναφέρω κάτι;», αλλά ντρεπόμουν.»«Πιστεύω τα κορίτσια με έβλεπαν πάρα πολύ ανταγωνιστικά για το λόγο ότι οι κριτές πάντα με κρατούσαν, οπότε καμία δεν θα ήθελε να είναι στην αποχώρηση μαζί μου. Στο τελευταίο επεισόδιο που είναι και η αποχώρηση μου, με ρωτάει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, εάν είμαι ευχαριστημένη που έχω φτάσει μέχρι εκεί και είπα ναι, αλλά πως θέλω να αποχωρήσω από το παιχνίδι. Και πιστεύω αυτό έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο που αποχώρησα εκείνη την ημέρα. Γιατί γυρνούσα σπίτι μου και μετάνιωνα που όταν υπήρχε ένας τσακωμός ή μια αντιπαράθεση δεν μιλούσα περισσότερο. Οπότε σκέφτηκα γιατί να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας μου μέσα από το παιχνίδι; Γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.Η Εύα είναι ένας δυνατός χαρακτήρας, αλλά προκαλεί πάρα πολύ με την ειρωνεία της. Δεν ήταν μόνο προς εμένα, αλλά προς όλες τις κοπέλες. Υποστηρίζει αυτά που φορά και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της. Με ενόχλησε που με αποκάλεσε τσίρκο, αλλά προφανώς δεν καταλαβαίνει το χαρακτήρα μου. Την Εύα Μπάση την έντυνε η Ναντίν, τις είχαμε δει πάρα πολλές φορές στην Ερμού.Εγώ προοριζόμουν για τον τελικό, ωστόσο δεν άντεξα και ζήτησα από την παραγωγή να φύγω. Ουσιαστικά έκανα χάρη σε κάποιες κοπέλες που έδωσα τη θέση μου σε εκείνες, όπως είναι η Εύα και η Ρόζα», ανέφερε η Κωνσταντίνα Σουλτάτη.