2019-02-24 10:17:45

Ο υπερκαινοφανής αστέρας 1987Α (Supernova 1987A) φάνηκε στον ουρανό στις 23 Φεβρουαρίου 1987. Ήταν μια κολοσσιαία έκρηξη που συνέβη σ’ ένα αστέρι του Μεγάλου Νέφους του Μαγγελάνου, δηλαδή σε απόσταση σχετικά μικρή από εμάς (0,17 εκατομμύρια έτη φωτός). Από τότε παρατηρείται λεπτομερώς από τους αστρονόμους, κάτι που τον καθιστά ήδη τον καλλίτερα μελετημένο supernova ανέκαθεν.



Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα μεταξύ των ετών 1988 και 1992, από τις «αντηχήσεις φωτός» της έκρηξης, καθώς το φως της διατρέχει τον μεσοαστρικό χώρο και σκεδάζεται στη μεσοαστρική σκόνη.



APOD.NASA.GOV



APOD: 2019 February 24 - The Expanding Echoes of Supernova 1987A



