My Dad (Who makes an appearance in the beginning of this video) makes these guitars out of cigar boxes and thought it would be a good idea to record a metal song with one due to there being hardly any out on the internet at all. This song (called "No Rules") was the result. All guitar parts were recorded with this guitar (With the exception of the Bass guitar which is an Ibanez GSR205)



( Ο πατέρας του πιτσιρικά, που εμφανίζεται στην αρχη του video, φτιάχνει κιθάρες απο κουτιά πούρων!!!. Ο πιτσιρικάς τις χρησιμοποιεί ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ !!!... )



Βάλτε γκάζια και απολαύστε τον !

