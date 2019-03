TheNewDailyMail

Σε λίγη ώρα ζωντανή σύνδεση με την ΠάτραΣε έντονους και ξέγνοιαστους καρναβαλικούς ρυθμούς ζει από χθες το βράδυ η πόλη της Πάτρας, με τους χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να απολαμβάνουν ξεχωριστές στιγμές διασκέδασης και χαράς. Το πατρινό καρναβάλι φθάνει σήμερα στην κορύφωσή του με την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, που θα ξεκινήσει στις 14:00 το μεσημέρι και την φαντασμαγορική τελετή λήξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στον μόλο της Αγίου Νικολάου, στο παλιό λιμάνι.Η μεγάλη συμμετοχή των καρναβαλιστών, που ξεπερνούν τους 40.000, τα μεγαλοπρεπή άρματα, η σάτιρα, η ευρηματικότητα, η δημιουργία, και η χαρά, αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της παρέλασης, που θα διασχίσει το κέντρο της Πάτρας και θα την παρακολουθήσουν οι χιλιάδες επισκέπτες, που ήδη έχουν κατακλύσει την πόλη, για να πάρουν και αυτοί μέρος στην μεγάλη γιορτή.Η καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει με την μπάντα του Δήμου Πατρέων και θα ακολουθείται από τα άρμα του βασιλιά καρνάβαλου. Στη συνέχεια θα παρελάσουν το άρμα της βασίλισσας, με τη βασίλισσα του φετινού πατρινού καρναβαλιού, Αναστασία Ψαρρού, το άνθινο άρμα, τα άρματα «Πόλεμος και Ειρήνη», και «Σούπερ Ήρωες», καθώς και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών «Τοσοδούλα», «Ζουζουνο-όχημα», «Καρναβαλάκος» και Κουτάβι.Επίσης, στην παρέλαση θα πάρει μέρος ο κινέζικος θίασος «Flying Dragons and Dancing Lions - Team of Cuigezhuang Township» από το Πεκίνο. Ο θίασος αναμένεται να παρουσιάσει δρώμενο Κινέζικου Δράκου με χορευτές και ακροβάτες.Στην συνέχεια την σκυτάλη θα πάρουν περισσότεροι από 40.000 καρναβαλιστές, μέλη των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», οι οποίοι θα παρελάσουν με τις πολύχρωμες και ευφάνταστες στολές τους, υλοποιώντας έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες, ενώ αρκετά πληρώματα θα παρουσιάσουν τα δικά τους καρναβαλικά άρματα. Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα άρματα του σοκολατοπόλεμου, όπου τα σωματεία των σοκολατοριχτών θα γλυκάνουν τους θεατές με τις ρίψεις μεγάλων ποσοτήτων σοκολάτας.Η τελευταία πράξη του φετινού πατρινού καρναβαλιού θα γραφτεί στις 21:00 το βράδυ στο μόλο της Αγίου Νικολάου, στο παλιό λιμάνι με την τελετή λήξης και την καύση του καρνάβαλου. Η τελετή λήξης θα αρχίσει μέσω γενικής συσκότισης και με τον προβολέα να πέφτει στον Καραγκιόζη, που με τη συνοδεία του και με μια τροχήλατη παράγκα ανεβαίνει στη σκηνή. Ο Χατζατζάρης θα καλωσορίσει τους πατρινούς και τους επισκέπτες και έπειτα από τους σχετικούς διαλόγους της παρέας, η οποία θα αποτελείται από τον Καραγκιόζη, τον Χατζατζάρη, τον Μπάρμπα Γιώργο και τον Μεγαλέξαντρο, θα ανέβουν στην σκηνή τα Κινέζικα λιοντάρια από τον κινέζικο θίασο Flying Dragons and Dancing Lions Team of Cuigezhuang Township, υπό τους ήχους κινέζικης μουσικής.ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»