Νέο βίντεο - Μουσμουλια Μπαλαδες καθετη

2019-03-24 07:07:44

Μουσμουλια Μπαλαδες καθετη



Σημερα το ψαρεμα ηταν με καθαρη καθετη και επιασε ψαρια τοσα οσα θελαμε να φαμε εμεις και μερικοι γειτονες μας,μπορει να πας για ψαρεμα και ολα να πανε ρολοϊ, χρονια πολλα για την δευτερα σε ολους τους Ελληνες σε ολον τον κοσμο,χρονια πολλα στους εορταζοντες την καλημερα μας να ειστε καλα σας ευχαριστουμε πολυ που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεο μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ