parapona-rodou

Νευρικότητα στην Άγκυρα για τις συμμαχικές πτήσειςΈντονη νευρικότητα έχει δημιουργηθεί στην Άγκυρα για την άσκηση «Ηνίοχος 2019» και την τρομερή επιτυχία των συμμαχικών πτήσεων σε στρατηγικές περιοχές της ελληνικής επικρατειας. Αμερικανικά και ελληνικά F-16 και Mirage αιφνιδίασαν τους Τούρκους με «παίγνια πολέμου» στο Καστελόριζο, ενώ τα ισραηλινά ΜΜΕ εκθειάζουν την μεγάλη αεροπορική άσκηση που οργανώνεται από τη χώρα μας.Μάρτυρες της τουρκική προκλητικότητας έγιναν οι σύμμαχοι που συμμετέχουν στην άσκηση, με τις παραβιάσεις των Τούρκων να πέφτουν στα κενό, καθώς αναχαιτίστηκαν για άλλη μια φορά, με ευκολία από την ελληνική ΠΑ.Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, μαζί με πιλότους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αρκετές άλλες χώρες, πετούν στους ελληνικούς ουρανούς, ως μέρος της Iniohos 2019, της μεγαλύτερης στρατιωτικής άσκησης στην Ελλάδα.Πιλότοι από την IAF συμμετέχουν στην Άσκηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα στη βάση της Ανδραβίδας στην Πελοπόννησο και θα λήξει στις 12 Απριλίου μαζί με πιλότους από τα ΗΑΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, την Κύπρο και σχεδόν ολόκληρη την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.«Ο στόχος της άσκησης είναι να παρέχει ρεαλιστική επιχειρησιακή κατάρτιση σε συνθήκες που μοιάζουν με ένα πολύπλοκο περιβάλλον μάχης πολλαπλών απειλών για τη μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας» της Ελλάδας και των συμμάχων της.Σύμφωνα με αναφορές, στην Iniohos 2019 οι αποστολές περιλαμβάνουν τα αεροσκάφη F-16, F-35, F-4, M-2000, EMB-145H AEW & C, Tornado και Tanker. Το HAF πετάει έξι αεροσκάφη F-4E, 32 F-16C / D και έξι M2000. Το Ισραήλ συμμετέχει με 12 F-16 C / D / Is, οι Ιταλοί πετούν με έξι ECR / IDS Tornado, οι Αμερικανοί με 12 F-16 C / D και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετέχουν με έξι M2000-9s.Στο πλαίσιο της ασκήσεως οι ισραηλινοί πιλότοι συμμετείχαν σε σχηματισμό επτά μαχητικών αεριωθούμενων αεροσκαφών αποτελούμενων από F-35, F-4, M-2000 και Tornado που πετούσαν την κεντρική Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.Σύμφωνα με την ελληνική ΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από αποστολές, όπως Offensive Air Operations (OCA), Air Operations (ADO), Counter Surface Force Operations (CSFO), συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής υποστήριξης σε χερσαίες αποστολές (APCLO) Συμβολή στις αποστολές Maritime Ops (APCMO), αποστολές RECCE, αποστολές κατά της μάχης και διάσωσης, αποστολές στόχων ευαίσθητων στο χρόνο, δυναμική στόχευση, αποστολές πτητικών αεροσκαφών υψηλής αξίας και αργή κίνηση.«Δεδομένου του υψηλού επιπέδου του προσωπικού της HAF και της ικανότητάς μας να διεξάγουμε ασκήσεις που περιλαμβάνουν διάφορα οπλικά συστήματα σε μία από τις μεγαλύτερες περιοχές άσκησης στην Ευρώπη, το εγχείρημα INIOHOS τείνει να γίνει μια από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, και παρέχει στους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μοναδική εμπειρία συμμετοχής», σύμφωνα με το veteranos.gr.Το δεύτερο κύμα μαχητικών που απογειώθηκε απο την 117 Πτέρυγα Μάχης χθες το μεσημέρι «χτύπησε» αναπάντεχα το νησί του Καστελορίζου!Τα μαχητικά αποτελούμενα απο αμερικάνικα και ελληνικά F-16, αλλά και τα ελληνικά Mirage 2000-5, απογειώθηκαν και έφτασαν στην περιοχή απο δύο διαφορετικά σημεία.Άρχισαν οι αερομαχίες και «παίγνια πολέμου» στο τρίγωνο της Μεγίστης με τα αμερικάνικα να παίζουν τον ρόλο της εχθρικής απεικόνισης.Στο παιχνίδι των αναχαιτίσεων μπήκαν και τα Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας που είναι άσσοι στις αναχαιτίσεις. Να επισημανθεί οτι τουρκικό μαχητικό F-16, αλλά και τουρκικό κατασκοπευτικό CN-235 που έχουν την βάση τους στο DALAMAN απέναντι απο τη Ρόδο δεν φάνηκαν στον ορίζοντα.Αυτό επισημαίνεται και απο την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ σχετικά με τις τουρκικές παραβιάσεις. Τα τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν σε δυο σχηματισμούς στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο.Πάντως εκτός των αεροσκαφών που πέταξαν από την Ανδραβίδα, σύμφωνα με πηγές από την Πολεμική Αεροπορία, στην ίδια περιοχή βρέθηκαν και τα αεροσκάφη επιφυλακής F-16 Block 52 plus της 340 Μοίρας «Αλεπού», που ήταν σε readiness στο Καστέλι απ’ όπου και απογειώθηκαν για την αναχαίτιση ενός εκ των δυο σχηματισμών F-16 της Τουρκίας που πέρασαν στο FIR Αθηνών.Το γεγονός πως απογειώθηκαν τα Ελληνικά οπλισμένα μαχητικά για αναχαίτιση, όπως και το ότι αεροσκάφη οπλισμένα της Τουρκίας παραβίασαν τον Ελληνικό Εναέριο Χώρο, καταγράφεται και στα ραντάρ των ξένων αποστολών που παίρνουν μέρος στην άσκηση Ηνίοχος και μ’ αυτό τον τρόπο γίνονται κι αυτοί μάρτυρες του «ακήρυχτου πολέμου» που συμβαίνει καθημερινά στον ουρανό του Αιγαίου.Τουρκική “νευρικότητα” για τις “συμμαχικές” πτήσεις στη ΛήμνοΤην ώρα που είναι σε εξέλιξη έως τις 12 Απριλίου η αεροπορική άσκηση Ηνίοχος σ’ όλο το εύρος του FIR Αθηνών, η Τουρκία εξέδωσε navtex για το Βόρειο, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.Μάλιστα ορισμένες από τις επαναενεργοποιήσεις των ναυτικών οδηγιών, έγιναν μετά τις πρώτες πτήσεις στη Λήμνο, στο πλαίσιο της άσκησης, οι οποίες μάλιστα εμπεριείχαν και αρκετά σενάρια προσβολής στόχων με καταδείξεις που έκαναν στελέχη ειδικών επιχειρήσεων της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών, μαζί με JTAC από την Αμερική και το Ισραήλ.Η Άγκυρα έδειξε την ενόχλησή της για τις πτήσεις κυρίως των συμμαχικών αεροσκαφών στη Λήμνο και η διαμαρτυρία αυτή βγήκε μέσω της navtex που εξέδωσε ώστε να κλειδώσει την περιοχή. Το ίδιο επανέλαβε και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πλην όμως ουδείς όπως φάνηκε δεν έδωσε την παραμικρή σημασία και οι πτήσεις έγιναν κανονικά ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο σενάρια air to air αλλά και προσβολής στόχων, κρούσης, ταχείας αντίδρασης μετά από ξαφνικές αλλαγές σεναρίων όπως μας είπαν συμμετέχοντες στην άσκηση και πολλά άλλα αεροπορικά παίγνια από τα οποία όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν.Η Πολεμική Αεροπορία και η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη και φάνηκε ακόμη μια μέρα με τις πτήσεις υψηλού συμβολισμού και αξίας στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 9η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 ( 2×2 F-16 )ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : –ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 8ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Κεντρικό ΑιγαίοΤα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.