Hymn for Mother of God of St.Nectarius of Aegina in church-slavonic.



St.Sergius & Herman of Valaam church.



Valaam. Russia. 1998.



Album "The Northern Athos". 1995.



Гимн Божией Матере прп. Нектария Эгинского на церковно-славянском языке.



Храм прпп. Сергия и Германа Валаамских.



Валаам. Россия. 1998 г.



Альбом "Северный Афон". 1995 г.

paraklisi

