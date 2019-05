greece-salonikia

Το ομοίωμα μιας νέας σεληνακάτου, η οποία προορίζεται να μεταφέρει εξοπλισμό και αστροναύτες στη Σελήνη ως το 2024, παρουσίασε ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.Όπως αναφέρει το BBC, το σκάφος θα είναι επαναχρησιμοποιούμενο και θα μεταφέρει επιστημονικά όργανα, δορυφόρους και οχήματα εδάφους. Επίσης, θα διαθέτει έναν νέο πυραυλοκινητήρα, ονόματι ΒΕ-7, με δυνατότητα ώθησης 4.535 κιλών.«Είναι ώρα να επιστρέψουμε στη Σελήνη, αυτή τη φορά για να μείνουμε» είπε ο Μπέζος, ο οποίος παρουσίασε τους στόχους της διαστημικής του εταιρείας, Blue Origin, για τη Σελήνη στο Washington Convention Center στην Ουάσινγκτον, ενώπιον ενός κοινού που περιελάμβανε πιθανούς πελάτες και αξιωματούχους της NASA.Το Blue Moon θα διαθέτει επαρκή καύσιμα για να ταξιδέψει από τη Γη στη Σελήνη και θα μπορεί να παραδίδει φορτία στη σεληνιακή επιφάνεια, να αναπτύσσει τέσσερα αυτόνομα ρόβερ και να εκτοξεύει δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Το συνολικό του βάρος όταν εκτοξεύεται από τη Γη φορτωμένο με καύσιμα θα είναι 13.600 κιλά και θα μειώνεται στα 3.170 όταν είναι να προσεληνωθεί.Απώτερος στόχος για το Blue Moon είναι να προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου έχουν εντοπιστεί αποθέματα πάγου σε κρατήρες. Το νερό από τον πάγο αυτόν θα μπορεί να διασπαστεί για τη δημιουργία υδρογόνου, που με τη σειρά του θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για περαιτέρω ταξίδια ανά το ηλιακό σύστημα.Υπογραμμίζεται πως τον Μάρτιο η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει ως στόχο την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη ως το τέλος του 2024. Κατά την ομιλία του ο Μπέζος είπε ότι η Blue Origin θα είναι σε θέση να πιάσει αυτή την προθεσμία, κάτι που οφείλεται στο ότι είχε αρχίσει να σχεδιάζToday, our founder shared our vision to go to space to benefit Earth. We must return to the Moon—this time to stay. We’re ready to support @NASA in getting there by 2024 with #bluemoon. pic.twitter.com/UqQyMa9Zcn— Blue Origin (@blueorigin) 9 Μαΐου 2019ει το σκάφος από το 2016.Ο Μπέζος λέει πως επιθυμεί να βελτιώσει τις δυνατότητες πρόσβασης στη Σελήνη επειδή έχει ένα ευρύτερο όραμα για ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να δουλεύουν στη Σελήνη, κάτι που δεν είναι δυνατόν σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο έδειξε εικόνες από αυτάρκεις διαστημικές αποικίες που θα μπορούν να φιλοξενούν ανθρώπους, μα και ζώα και βλάστηση.Διαστημική κόντρα μεταξύ Μπέζου και ΜασκΣύμφωνα με το CBS, το σκάφος θα μπορεί να μεταφέρει 7 τόνους εξοπλισμού στην επιφάνεια της Σελήνης, και θα είναι εξοπλισμένο με προηγμένο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (gigabit-bandwidth), συστήματα που θα επιτρέπουν αυτόνομη πλοήγηση και συστήματα LIDAR για χαρτογράφηση επιφάνειας. Όπως είπε ο Μπέζος, το Blue Moon θα μπορεί να προσεληνώνεται με ασφάλεια σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από στόχους που του έχουν τεθεί. Θα τροφοδοτείται με ενέργεια από κυψέλες καυσίμου αντί για ηλιακούς συλλέκτες, κάτι που θα επιτρέπει στο σκάφος να λειτουργεί ομαλά και κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας.Τα φορτία θα μεταφέρονται στο άνω κατάστρωμά του και θα μεταφέρονται στην επιφάνεια με ειδικούς γερανούς. Όπως τόνισε ο ιδρυτής της Amazon, το σκάφος μπορεί να εξοπλιστεί με μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμου και άλλα συστήματα, ώστε να μπορεί να μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, με ένα όχημα που θα βρίσκεται επίσης στο άνω κατάστρωμα. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν η Blue Origin θα κατασκευάσει ένα τέτοιο σκάφος.