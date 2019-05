tinanantsou

Δημοσιεύθηκαν τα πρώτα επιστημονικά αποτελέσματα που προέκυψαν με την προσέγγιση του διαστημικού σκάφους New Horizons(*) σε απόσταση 3.500 χιλιομέτρων από το αντικείμενο MU69, γνωστό επίσης και ως Έσχατη Θούλη. Η Έσχατη Θούλη βρίσκεται στη ζώνη Kuiper και απέχει 6,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο. Είναι το πιο απομακρυσμένο αντικείμενο που έχει επισκεφθεί ποτέ η ανθρωπότητα (με μη επανδρωμένο σκάφος).Η δημοσίευση με τίτλο «Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object» των Stern et al, περιγράφει τα σημαντικότερα ευρήματα των παρατηρήσεων της Έσχατης Θούλης. Ωστόσο μόνο το 10% των δεδομένων της αποστολής έχουν επεξεργαστεί, οπότε πολλές περισσότερες πληροφορίες θα προκύψουν μέχρι να φτάσει και να αναλυθεί το σύνολο των δεδομένων στη Γη, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.Τα κυριότερα ευρήματα είναι ότι η Έσχατη Θούλη (MU69): (α) συνίσταται από μια περίεργη δομή δυο λοβών (β) διαθέτει ένα μη αναμενόμενο πεπλατυσμένο σχήμα, (γ) δεν έχει κρατήρες στην επιφάνειά της (εκτός από έναν) και (δ) εμφανίζει παράξενα μοτίβα ανακλαστικότητας στην επιφάνειά της.Οι πρώτες εικόνες για το MU69 που έφτασαν στη Γη από το New Horizon αποκάλυψαν την περίεργη δομή των δυο λοβών, που το έδειχνε να μοιάζει με χιονάνθρωπο, αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι οι δυο λοβοί ήταν στην πραγματικότητα επίπεδοι δίσκοι, οι οποίοι κόλλησαν μεταξύ τους πολύ νωρίς στην ιστορία του ηλιακού μας συστήματος.Το MU69 θεωρείται απομεινάρι του αρχέγονου ηλιακού μας συστήματος και μας δίνει πληροφορίες για τα υλικά που σχημάτισαν τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους, που τώρα περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο. Κινείται στην ζώνη Kuiper, μια περιοχή παγωμένων αστεροειδών πέρα ​​από τον Ποσειδώνα, η οποία έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος. Η προσέγγιση του New Horizons στο MU69 μας έδωσε για πρώτη φορά στην διαστημική ιστορία να μελετήσουμε ένα από τα δομικά στοιχεία του ηλιακού μας συστήματος.Στην δημοσίευση οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το MU69 σχηματίστηκε από μια ήπια σύγκρουση δυο σωμάτων, γνωστή ως δυαδική επαφή. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά τέτοια αντικείμενα στο ηλιακό σύστημα, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπορέσαμε να φτάσουμε τόσο κοντά σε ένα από αυτά και να το μελετήσουμε.Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο κάθε λοβός έχει επίπεδη μορφή, αν προκλήθηκε από την σύγκρουση δυο σωμάτων με παρόμοια μεγέθη ή οφείλεται στην παραμόρφωση εξαιτίας της γρήγορης περιστροφής των σωμάτων ή κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι ότι οι ερευνητές εξεπλάγησαν όταν συνειδητοποίησαν την επιπεδότητα του αντικειμένου.Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία ενός κρατήρα (που ονομάζεται Maryland) στον μικρότερο λοβό. Θεωρείται ότι δημιουργήθηκε πριν οι δυο λοβοί συγχωνευτούν μεταξύ τους – διαφορετικά θα έπαυαν να είναι κολλημένοι.Στον μεγαλύτερο λοβό υπάρχει ένας δακτύλιος ενός λαμπερού υλικού, που ονομάζεται «ο δρόμος προς το πουθενά», εξαιτίας του ότι ο δακτύλιος δεν είναι πλήρης. Λαμπερό υλικό υπάρχει στην περιοχή που ενώνονται οι δυο λοβοί, για το οποίο δεν υπάρχει ακόμα σαφής ερμηνεία.Ένα από τα ευρήματα που εξέπληξε τους ερευνητές ήταν το γεγονός ότι η Έσχατη Θούλη δεν έχει δορυφόρους. Κι αυτό διότι έχει παρατηρηθεί πως πολλά παρόμοια αντικείμενα στο ηλιακό μας σύστημα διαθέτουν δορυφόρους. Μια πιθανότητα είναι να διέθετε στο παρελθόν και με την πάροδο του χρόνου να συγχωνεύθηκε στην Έσχατη Θούλη.Υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο MU69. Πολλά από αυτά θα απαντηθούν όταν αναλυθεί και ο κύριος όγκος των δεδομένων που αναμένονται από το διαστημικό σκάφος New Horizons.Ο σκοπός της αποστολής δεν τελειώνει με την εξερεύνηση της Έσχατης Θούλης. Η επιστημονική ομάδα του New Horizons αναζητά τον επόμενο στόχο, αλλά η απόφαση θα ανακοινωθεί μάλλον το 2020. Η προσέγγιση του νέου στόχου θα πραγματοποιηθεί αργότερα, μέσα στην δεκαετία του 2020.Προς το παρόν, όλα τα μάτια είναι στραμμένα προς την Έσχατη Θούλη, καθώς το διαστημικό σκάφος συνεχίζει την αποστολή των δεδομένων προς την Γη. Και αναμένονται κι άλλες πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις σχετικά με την προέλευση αυτού του αντικειμένου και τις αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα του χρόνου.διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ: https://www.forbes.com/sites/jonathanocallaghan/2019/05/16/first-new-horizons-science-results-reveal-secrets-of-mu69-in-the-outer-solar-system/#55f1068c4820(*)Το διαστημικό σκάφος New Horizons εκτοξεύθηκε στις αρχές του 2006 με στόχο την εξερεύνηση του πλανήτη-νάνου Πλούτωνα και των δορυφόρων του. Τον Ιούλιο του 2015, το New Horizons βρέθηκε στην πιο κοντινή απόσταση από τον Πλούτωνα – 13.695 χιλιόμετρα. Το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί περιγράφει τις πιο συναρπαστικές στιγμές της εξερεύνησης του Πλούτωνα:Πηγή: physicsgg.me