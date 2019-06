ximeronews

Ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, Φώτης Καρύδας, αυτοσαρκάζεται στο προεκλογικό του σποτ και μας αποδεικνύει ότι κάποιοι πολιτικοί έχουν χιούμορ και τολμούν να «τσαλακωθούν»......https://www.youtube.com/watch?v=HyreJlcR974&t=16sΣτο σενάριο, ο Φώτης είναι ένας νέος υποψήφιος βουλευτής που πηγαίνει σε ένα μεγάλο γραφείο επικοινωνίας, το «Βουλευτόραμα». Εκεί, συναντά τον Ρένο Χαραλαμπίδη, ο οποίος υποδύεται τον διάσημο επικοινωνιολόγο Διονύση Γκόρτσο!Ο κ. Γκόρτσος, που αναλαμβάνει προσωπικά τον άπειρο Φώτη Καρύδα, προτείνει συγκεκριμένο look πολιτικού και τον προτρέπει να χρησιμοποιήσει συνθήματα όπως: «Λεφτά υπάρχουν», «Θα σκίσουμε το μνημόνιο», «Θα λύσουμε το Βορειοκορεατικό» και άλλα όμοια, σατιρίζοντας έτσι την παροχολογία και το είδος της επικοινωνίας που χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές.Ο επικοινωνιολόγος Γκόρτσος εκνευρίζεται από την αφέλεια του υποψήφιου βουλευτή που αναρωτιέται αν είναι αναγκαίο να πει ψέματα.Η έκρηξη ειλικρίνειας που ακολουθεί από τον Φώτη Καρύδα τον αφήνει άναυδο και τον ταρακουνά για τα καλά: «Είμαι αυτοδημιούργητος. Δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ…. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν ιδέες για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Τηρώ τον λόγο μου και πιστεύω πως η κοινωνία αλλάζει με πράξεις και κοινή λογική. Γι’ αυτό θα με ψηφίσουν. Κατάλαβες;».Ασπρόμαυρη λήψη που παραπέμπει σε παλιά ελληνική ταινία και αναφορές σε ένα πολιτικό σκηνικό που πλέον δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Στη συνέχεια χρώμα. Αλλαγή και φρεσκάδα και ερμηνεία από τον Ρένο Χαραλαμπίδη, έναν ταλαντούχο ηθοποιό και ενεργό πολίτη.Ο Φώτης Καρύδας, αν και επιλέγει τη σάτιρα για να δώσει το στίγμα του για την είσοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, αποτυπώνει στο σποτ του τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που πρέπει να πρεσβεύει ένας νέος και σύγχρονος πολιτικός, αλλά και η κοινωνία: ειλικρίνεια, λογική, διάθεση για αλλαγή, σκληρή δουλειά.Το σποτ του Φώτη Καρύδα δεν θυμίζει προεκλογική διαφήμιση. Μοιάζει με μικρού μήκους ταινία και έχει ήδη γίνει talk of the town με πάμπολλους χρήστες των social media να το χαρακτηρίζουν ανατρεπτικό και εναλλακτικό.Αξίζει να σημειωθεί, ότι το προεκλογικό σποτ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην προεκλογική ομιλία του Φώτη Καρύδα στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Domotel Kastri Hotel, από τον ίδιο τον Ρένο Χαραλαμπίδη ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης.Πολύ ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η σύνδεση με Βρυξέλλες μέσω skype με τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τα λόγια και οι ευχές του οποίου συγκίνησαν πολύ τον ίδιο τον Φώτη αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους…Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Γιώργος Ξηραδάκης και Θοδωρής Καλαμπόκης, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Δημόπουλος, οι δήμαρχοι Γιώργος Θωμάκος, Παντελής Ξυριδάκης, Θόδωρος Αμπατζόγλου, οι υποψήφιοι δήμαρχοι Αλέξης Μακρής, Μανώλης Κουρμαδιάς, Γιώργος Κατσικογιάννης, Γιάννης Λαδόπουλος, Γιώργος Κουράσης, η δημοτική σύμβουλος Κατερίνα Γκαγκάκη κ.ά.Ο Φώτης Καρύδας θα διεκδικήσει την ψήφο σας με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών που περιλαμβάνει 14 δήμους:Κηφισιά - Εκάλη - Νέα Ερυθραία, Πεντέλη – Μελίσσια, Πεύκη – Λυκόβρυση, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα, Γαλάτσι, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Φιλοθέη – Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Χολαργό – Παπάγου.