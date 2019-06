anatakti

Εκτός από το Vision DC Roadster, η BMW στην εκδήλωση NextGen, στο Μόναχο, στηνΓερμανία παρουσίασε και το ηλεκτρικό αυτόνομο υβριδικό αυτοκίνητο Vision M Next.Το plug-in υβριδικό όχημα που ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από το i8, φέρει στην ονομασία του το γράμμα «M» (M-series) και υπόσχεται να προσφέρει στον επιβάτη-οδηγό τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο κόσμους: ως αυτόνομο όχημα φροντίζει για την μετακίνηση του επιβάτη του στον προορισμό του ενώ εκείνος είναι χαλαρός ή προετοιμάζει την δουλειά του πριν φτάσει στο γραφείο και ως σπορ αυτοκίνητο προσφέρει αρκετή «ιπποδύναμη» για να ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού που έχει τον πλήρη έλεγχο του. Το κόνσεπτ Vision M Next επίσης προσφέρει την δυνατότητα στον οδηγό του να επιλέξει all-wheel drive ή rear-wheel drive.Το τετρακύλινδρο υβριδικό powertrain προσφέρει ιπποδύναμη 600hp χαρίζοντας στο Vision M Next τελική ταχύτητα 300χλμ./ ώρα περίπου. Από στάση, το νέο υβριδικό φουτουριστικό αυτοκίνητο της BMW, επιταχύνει μέχρι τα 96,6χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Αν πάντως ο οδηγός του επιλέξει να χρησιμοποιήσει μόνο τις μπαταρίες, η αυτονομία του οχήματος επαρκεί για 100 χλμ. περίπου.Το εσωτερικό του Vision M Next, που η εταιρεία ονομάζει Boost Pod, είναι εξίσου εντυπωσιακό με το εξωτερικό και είναι γεμάτο με heads-up displays με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR).H BMW λέει πως οι πληροφορίες στις οθόνες προσαρμόζονται ανάλογα την ταχύτητα του οχήματος, και έτσι, όσο ταχύτερα κινείται το όχημα, αλλά τόσο περισσότερο σχετικές με την οδήγηση είναι οι πληροφορίες που απεικονίζονται ώστε ο οδηγός να επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία χωρίς να αποσπάται η προσοχή του.