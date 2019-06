2019-06-30 19:13:10

«Κλειδώνει η αυτοδυναμία για ΝΔ»



Η δημοσκοπική κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συνεχίζεται μία εβδομάδα πριν από τις κάλπες, ανάγκασε τον πρωθυπουργό να



σπάσει ακόμη και το εμπάργκο κατά του ΣΚΑΙ που ο ίδιος είχε επιβάλλει.



Με πρόφαση το ότι πρέπει να φτάσει «η αλήθεια σε όλο τον λαό» ο πρωθυπουργός… άδειασε τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ημέρες απειλούσε υποψήφιους βουλευτές ότι αν σπάσουν το εμπάργκο στον ΣΚΑΙ θα βγουν εκτός των ψηφοδελτίων.



View image on Twitter



Αλέξης Τσίπρας



✔@atsipras



Αποφάσισα τη Τρίτη το βράδυ να πάω στη τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Να ακουστούν & εκεί τα επιχειρήματά μας. Αν ο κ.Μητσοτάκης αποφάσισε να δοξαστεί κρυπτόμενος, εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να φτάσει η αλήθεια σε όλο τον λαό.Χωρίς κανένα φόβο, σε οποιοδήποτε περιβάλλον.



507



3:19 PM - Jun 30, 2019



456 people are talking about this

aetos-grevena

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ