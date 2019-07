2019-07-04 19:18:50

Εντροπία: Το θερμοδυναμικό βέλος του χρόνου Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια.



Υποσημείωση: Είναι η εντροπία, αταξία; https://youtu.be/orvmh6kRfqA Φόρμα κλήρωσης για το βιβλίο "Ο Άνθρωπος του Νεάντερταλ": https://ift.tt/2JqjWIZ Διαβάστε ένα απόσπασμα και δείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο εδώ: https://ift.tt/2Xxd86B Το βίντεο αυτό είναι διασκευή του εξαιρετικού άρθρου του Aatish Bhatia, "Entropy Explained, With Sheep": https://ift.tt/2wlnS62 Υποστήριξη της Καθημερινής Φυσικής Patreon: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-patreon PayPal: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-paypal Καθημερινή Φυσική στα Ίντερνετς: Blog: https://ift.tt/2XPuSJm Facebook: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-fb Instagram: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-insta ------------------------------------------------------------- Credits ------------------------------------------------------------- Music from https://filmmusic.io "Thinking Music" by Kevin MacLeod (https://incompetech.com) License: CC BY (https://ift.tt/1iwynXF) Για πηγές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το αντίστοιχο άρθρο στο blog. Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια. periergaa

