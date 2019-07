periergaa

Απρόσμενη (λάιβ) κουβεντούλα προεκλογικά με Uhu tvΜια απρόσμενη συνομιλία μου σε live streaming που έκανε ο φίλος uhu tv, ΠΡΙΝ βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών σήμερα 7/7/2019 κάνει κάποιες διακοπές αλλά δεν έφταιγα εγώ γι'αυτό (επιτέλους δεν έφταιγα εγώ χαχα) Λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβληματάκια με δεδομένο ότι ήταν το πρώτο δοκιμαστικό λάιβ του φίλου μας. και ως συνήθως η κατάρα που με μαστίζει τελευταία με το λαιμό μου ΜΟΝΟ οταν βγαίνω σε λάιβ συνέβη για άλλη μια φορά...κι αυτό με ανάγκασε να διακόψω την πολυ ωραία συνομιλία μας. ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land!