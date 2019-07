TheNewDailyMail

Για αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα κάνει λόγο ο ξένος Τύπος μεταδίδοντας το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών, που δίνει αυτοδυναμία στην Νέα Δημοκρατία σε μία Βουλή με έξι κόμματα. To Reuters μεταδίδει πως οι Έλληνες Συντηρητικοί επιστρέφουν στην εξουσία με μία ευρύτατη νίκη και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ξεκάθαρη εντολή για αλλαγή. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο σημειώνει πως ο νέος Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για περισσότερες επενδύσεις και λιγότερους φόρους.«O Κυριάκος Μητσοτάκης σφράγισε μία σαρωτική νίκη» μεταδίδει το Bloomberg και προσθέτει ότι το εκλογικό σώμα δίνει στην πρώην τραπεζίτη εντολή να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα της χώρας. Τονίζει δε ότι οι επενδυτές περιμένουν από τον 51χρονο νέο Πρωθυπουργό να αποδείξει τη φήμη του πολιτικού, που μπορεί να προωθήσει φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές.Για ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί την Ελλάδα σε αλλαγή σελίδας κάνει λόγο η Deutsche Welle. Παράλληλα δίνει έμφαση και στην είσοδο του ΜέΡΑ25 στη Βουλή, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα κόμμα κατά της λιτότητας, που ίδρυσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκη.«Το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα ανακτά την εξουσία στην Ελλάδα έπειτα από μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές, δημιουργώντας ελπίδες για επιστροφή στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα σε μια χώρα κλονισμένη από χρόνια ύφεσης και τρεις διεθνείς διασώσεις» γράφουν οι Financial Times. Και η βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για σαρωτική νίκη της κεντροδεξιάς και βαρύ πλήγμα για τον Τσίπρα. «Ενώ η οικονομία σταθεροποιήθηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι δομικές μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν και αναπτυξιακοί στόχοι χάθηκαν αφού το υπουργείο Οικονομικών αύξησε τους φόρους και μείωσε τη δημόσια δαπάνη για να επιτύχει τα ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα που συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές της Ελλάδας» αναφέρει.Από την πλευρά της η Wall Street Journal σημειώνει πως η Ελλάδα εξέλεξε μία συντηρητική κυβέρνηση, που υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, ενώ απέρριψε μία αριστερή κυβέρνηση που δεν μπορούσε να δώσει τέλος στη μακροχρόνια διολίσθηση της οικονομίας.ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»