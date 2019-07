parapona-rodou

Διχασμένοι φαίνεται να εμφανίζονται γνωστοί σεισμολόγοι της χώρας για τον ισχυρό σεισμό 5,1 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής.Μέχρι στιγμής, σεισμολόγοι μιλώντας στο One Channel, φαίνεται ότι δεν έχουν καταλήξει ένα πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή αν θα ακολουθήσει κι άλλος ισχυρός.Όλοι ωστόσο καλούν τον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος και να ακολουθήσει τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.Παπαδόπουλος: Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ο κύριος σεισμόςΣε τηλεφωνική του επικοινωνία στην εκπομπή One Line ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έδωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τον σεισμό που χτύπησε την Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής (19/7).Ο κ. Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα καθώς αν και ενθαρρυντική, δεν μπορεί ακόμη να μας δώσει εχέγγυα ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό.Ο ίδιος δήλωσε ότι θα χρειαστεί περιθώριο τουλάχιστον 24 ωρών για να είμαστε σίγουροι ότι ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, τονίζοντας ότι συνεχίζεται σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση και η καταγραφή της μετασεισμικής δραστηριότητας κι ότι ο κάθε σεισμολόγος θα πρέπει να δείχνει ψυχραιμία, εκφράζοντας τις επιστημονικές του απόψεις.Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ακόμα μιλώντας για το μέγεθος του σεισμού ότι ο ίδιος θεωρεί αξιόπιστη τη μέτρηση του γεωφυσικό Ινστιτούτο της Γερμανίας, πού έδωσε το σεισμό στα 5,3 Ρίχτερ, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του για τη συνέχεια της μετασεισμικής δραστηριότητα, δίνοντας ταυτόχρονα και τις απαραίτητες οδηγίες προς τους πολίτες για τις επόμενες ώρες.Δρακάτος: Μικρός σεισμός για να επηρεάσει άλλα ρήγματαΣτην εκπομπή One Line μίλησε ο Σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Σταύρος Δρακάτος.Ο σεισμολόγος τόνισε πως δεν πρέπει «να δημιουργούμε πανικό χωρίς λόγο» και πρόσθεσε πως ο σεισμός είχε «μικρό μέγεθος για να επηρεάσει άλλα ρήγματα».Ωστόσο, υποστήριξε ότι «ο σεισμός προέρχεται από την ίδια ρηξιγενή ζώνη που είχε δώσει το σεισμό του 1999 στην Πάρνηθα».Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο πρώτος σεισμός ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος σεισμός, ενώ είπε ότι πάντα χρειάζεται χρόνος για να εξαχθούν κι άλλα συμπεράσματα.Τσελέντης: Μπορεί να έχουμε μετασεισμό ακόμα και σε 2 μήνεςΓια «εκατοντάδες» μετασεισμούς έκανε λόγο μέσα από το One Channel ο καθηγητής σεισμολογίας, Άκης Τσελέντης. Αφού επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5.1 Ρίχτερ και 13 χιλιόμετρα βάθος, υπογράμμισε πως «το κομμάτι αυτό έχει εξαντληθεί, αλλά επειδή έχει μικρό βάθος θα έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία».«Βλέπουμε εκατοντάδες μετασεισμούς. Μπορεί για τις επόμενες εβδομάδες να νιώσουμε ισχυρό μετασεισμό. Να σταματήσει η ακολουθία και μετά από 1-2 να έχουμε έναν νέο ισχυρό μετασεισμό» είπε χαρακτηριστικά.«Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω για τα διατηρητέα κτίρια. Οι κάτοικοι να προσέχουν πολύ όταν περνάνε κάτω από τα κτίρια» συμπλήρωσε.Τέλος, τόνισε ότι «στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε να πέσουν τα σπίτια. Κινδυνεύουμε να πέσουν έπιπλα μέσα από τα σπίτια».