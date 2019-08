2019-08-25 06:46:43

Raglou με LRF Υπαρχουν ακομα τετοια κοκκαλια ?



Αυτο ηταν και το τελευταιο ψαρεμα με τον ναρθηκα στο ποδι ολα μεχρι στιγμης πηγαν καλα ,οπως και να εχει ολα τα ψαρεματα εχουν την χαρη τους ειτε απ'εξω ειτε απο μεσα η μερες να ειναι καλες και ψαρια θα βρισκουμε ποτε πολυ λιγα ποτε περισσοτερα ,ευχαριστω ολους τους φιλους για τα σχολια σας και τις ευχες σας την καλημερα μου,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

