2019-09-01 07:19:51

Ψαρεμα ξεκινοντας χωρις σχεδιο



Καλημερα ,τελικα πιστευω τα καλυτερα ψαρεματα ειναι να ξεκινας χωρις να εχεις σχεδιασει τιποτα πας για καμια καθετη και μετα οτι γινει και οτι βρεθει στον δρομο μας και συνηθως παντα κατι βρισκεται,ετσι εγινε και με το σημερινο ψαρεμα ,ευχαριστω ολους εσας που παρακολουθειτε το καναλι sotosvasi,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ