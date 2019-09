5/5 (1)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η υποψία ότι η Greta θα μπορούσε να είναι ο Αντίχριστος σας φαίνετε αστείο; Ναι και εμάς, υπάρχουν όμως πολλά περίεργα.



Λοιπόν ας αρχίσουμε με την καταμέτρηση Στη συνέχεια αυτό που είδαν τα μάτια μας … μπορεί βεβαία επίσης λένε η Γκρέτα χρησιμοποιείται από τους γονείς για τους δικούς τους σκοπούς …



Τώρα ας αρχίσουμε, κοιτάξτε τι βγαίνει όταν προσθέτετε το όνομα της μητέρας …



Μαλένα Έρμαν … 666 …

Όλα η σύμπτωση; Το βρήκε ενδιαφέρον εμείς απλά θέλαμε να σας το πούμε

Πολύ σημαντικότερο από το να παίζεις διαφορετικές θρησκείες ο ένας εναντίον του άλλου, είναι η σημασία των ευαγγελικών παραδόσεων για την ανθρωπότητα να αναλύει. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι περιέχουν διάφορες επαληθεύσιμες ιστορικές συνθήκες. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως διαμορφώνονται από τα Ευαγγέλια με κάποια μορφή. Ακόμη και η μουσουλμανική κοινότητα ….

„Wir stehen am Anfang eines Massensterbens“

[embedded content]

Trump Criminal Calls Greta Thunberg A Nazi

[embedded content]

Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

[embedded content]

Wer steckt hinter Greta Thunberg?

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

