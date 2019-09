2019-09-27 17:57:18

Την καταστροφή ενός άστρου στο μέγεθος του Ήλιου από μία τεράστια μαύρη τρύπα - 375 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη - κατέγραψε η NASA.



Το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως «παλλιροϊκή παραμόρφωση», καταγράφηκε από τον διαστημικό οργανισμό Transity Exoplanet Survey Satellite (TESS).



Στο βίντεο καταγράφεται το άστρο να έλκεται από την βαρύτητα της μαύρης τρύπας, η οποία έχει περίπου έξι εκατομμύρια φορές το μέγεθός του, να περιστρέφεται γύρω της και τελικά να πέφτει μέσα, αφήνοντας πίσω του μία λαμπερή «ουρά».



Η έκρηξη, την οποία οι αστρονόμοι ήταν σε θέση να παρατηρήσουν από την αρχή μέχρι το τέλος, συμβαίνει μόνο μεταξύ 10.000 και 100.000 ετών σε έναν γαλαξία στο μέγεθος του Milky Way.



Η μελέτη που περιγράφει τα ευρήματα, με επικεφαλής τον Holoien, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Astrophysical Journal στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο.







