2019-10-06 08:01:38

Αποχαιρετωντας το καλοκαιρι με ενα ψαρεμα



Καλα ηταν και οι ζεστες μερες του καλοκαιριου ελα ομως που περνανε και αυτες απο τωρα και περα μαλλον ξανα θα αρχισουμε παλι τα πιο βαρια ρουχα και βλεπουμε με μερικες αναλαμπες που συνηθως εχει ο καιρος ,ετσι αποχαιρετισαμε το καλοκαιρι με τελευταιο αυτο το ψαρεμα οσον αφορα ορισμενα ειδη ψαριων,εχετε την καλημερα μας καλη κυριακη σε ολους τους φιλους εδω και σε ολον τον κοσμο,σας ευχαριστουμε ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

