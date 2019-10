Η μη ακριβής συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμακευτική τους αγωγή αναγνωρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της υγείας σήμερα. Σύμφωνα με έρευνες, παγκοσμίως, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των ασθενών δεν λαμβάνουν τα φάρμακά τους σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες ή δεν παραμένουν συμμορφωμένοι με τη φαρμακευτική τους αγωγή. Το γεγονός αυτό αυξάνει τα περιστατικά που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και νοσηλείας και, κατ΄ επέκταση, τη δαπάνη της υγειονομικής περίθαλψης.Σε πολλές δυτικές χώρες έχει εφαρμοστεί ως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού η διαδικασία της Διαχείρισης της Φαρμακοθεραπείας μέσω των φαρμακείων. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει πρωτόκολλα διαχείρισης και διαδικασίες ενημέρωσης, συμβουλής και παρακολούθησης της φαρμακοθεραπείας των ασθενών από τους φαρμακοποιούς. Στην πιο προωθημένη τους μορφή, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες μάλιστα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και ειδοποιήσεων με τους χρήστες των φαρμάκων.Το καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης της Φαρμακοθεραπείας και της Συμμόρφωσης των ασθενών με αυτή Take Care, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και από την εταιρεία Noufio Communication Services, μετά από 2 χρόνια δοκιμών και εξέλιξης, αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες και γίνεται πιο χρήσιμο και «εύκολο» για το κοινό και τον φαρμακοποιό.Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του για τον ρόλο των φαρμακείων στη συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή, ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Απόστολος Βαλτάς επισήμανε ότι «Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί ότι η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία τους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τόσο για την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής, όσο και για την εξοικονόμηση πόρων του συστήματος.Το Τake Care με τις αναβαθμισμένες δυνατότητές του αποτελεί μια προσφορά των φαρμακοποιών τόσο προς τους ασθενείς όσο και γενικότερα στο Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας ότι ο Φαρμακοποιός ως επιστημονική οντότητα όσο και το Φαρμακείο ως φυσικός χώρος δεν υποκαθίστανται και δεν αναπληρώνονται».Και συμπλήρωσε «Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσμοθετούν τη συμμετοχή των Φαρμακείων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και την πιστοποίηση των Φαρμακοποιών για τους εμβολιασμούς, καθιστούν τα φαρμακεία και τον Φαρμακοποιό πρωταγωνιστές σε ένα σύγχρονο Σύστημα Υγείας».Παίρνοντας τον λόγο η γενική διευθύντρια της εταιρείας NOUFIO κυρία Σοφία Κούνουπα παρουσίασε την πλατφόρμα του TAKE CARE, τόσο για τους φαρμακοποιούς όσο και για τους πολίτες, αναφερόμενη στα οφέλη από την εφαρμογή της.Στη συνέντευξη Τύπου, χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ και αντιπρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Σεραφείμ Ζήκας, η καθηγήτρια Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, κα Ελένη Σκαλτσά, ο καθηγητής Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κωνσταντίνος Πουλάς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, και ο senior director, Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.Το πρόγραμμα του Take Care υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της PFIZER HELLAS.