2019-10-14 21:10:23

Όπως έχει γίνει γνωστό, στον αέρα το OPEN πρόκειται να προβληθεί ένας νέος κύκλος του μουσικού show "Just the 2 of us", που είχαμε παρακολουθήσει παλαιότερα στο mega. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος θα αναλάβει και την παραγωγή του συγκεκριμένου show. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες του Γιάννη Πουλόπουλου για την "Φωλιά των Κου-Κου", ένα πρόσωπο έκπληξη βρίσκεται σε συζητήσεις για να καθίσει σε μία από τις καρέκλες τις κριτικής επιτροπής και αυτό δεν είναι άλλο από την Άντζελα Δημητρίου. Μάλιστα, φαίνεται ότι τόσο η γνωστή τραγουδίστρια όσο και ο Νίκος Κοκλώνης είναι ιδιαίτερα θετικοί απέναντι σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή της Λαίδης στην κριτική επιτροπή του Just the 2 of us.



Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν εδώ, αφού άλλο ένα πολύ δυνατό όνομα έχει πέσει στο τραπέζι. Όπως αποκάλυψε η Κλεοπάτρα Πατλάκη στην εκπομπή "Μεσημέρι με το Γιώργο Λιάγκα", ο Βασίλης Καρράς συζητά επίσης για μία θέση στην κριτική επιτροπή του show. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει σίγουρα μεγάλη έκπληξη, καθώς πέρα από το ότι πρόκειται για έναν πολύ πετυχημένο τραγουδιστή, ο Βασίλης Καρράς είχε δηλώσει παλαιότερα ότι δύσκολα θα καθόταν στην κριτική επιτροπή ενός talent show.



