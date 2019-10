Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Εντούτοις, όπως επιβεβαίωσαν διάφορες δημοσιεύσεις των ΜΜΕ, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), οι οποίες κάποτε υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ, κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δαμασκό για να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις πρέπει να εξασφαλίσουν εγκαίρως όλα τα σύνορα με την Τουρκία. Ενόψει της ακούραστα προχωρημένης Jihadi-Phalanx που υποστηρίζεται από την Τουρκία και της πλήρους απόσυρσης των Αμερικανών, οι SDF έπρεπε είτε να ενεργήσουν γρήγορα είτε να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Τελικά, επικρατούσε η σοφία της ευκαιριακής απληστίας και οι Συριακοί Κούρδοι παραδέχθηκαν ταπεινά ότι η κυβέρνηση Assad και οι δυνάμεις της είναι οι μοναδικές οντότητες που μπορούν να βγάλουν από το χάος τους. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας SDF-Δαμασκού, τα αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσαν ότι ο Συριακός Στρατός (SAA) είχε ήδη εισέλθει σε διάφορες περιοχές που ελέγχονταν από την Κούρδο.

Στην αρχή δεν ήταν ακόμη σαφές ποιες πόλεις είναι. Συζητήθηκαν οι Manbij, Kobani και Qamishli, οι οποίες από τότε έχουν επαληθευτεί. Σε ορισμένες πόλεις, η SAA λέγεται ότι έχει ήδη μετακινηθεί στα κέντρα, ενώ άλλοι πρόκειται να κρατηθούν φυλακισμένοι, όπως λέγεται.

Όπως έχουν αναφέρει διάφορες διαδικτυακές πύλες και πρακτορεία ειδήσεων, τα συριακά στρατεύματα έχουν εισβάλει μέχρι τώρα στις ακόλουθες πόλεις και κυβερνήσεις. Manbij, Rakka, Hasakah, Taqba (αεροπορική βάση Taqba). Οι σχετικές ειδήσεις υπερτίθενται, επομένως μπορούν να προστεθούν περισσότερες περιοχές. Η παρακάτω σειρά βίντεο δείχνει πώς οι δυνάμεις της συριακής κυβέρνησης δείχνουν στρατιωτική παρουσία στις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω και προβαίνουν σε ρυθμίσεις για την προώθηση στρατευμάτων.

THE SYRIAN ARMY ARRIVE IN THE CENTER OF MAHMUDLI TOWN IN RAQQA COUNTRYSIDE