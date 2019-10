TheNewDailyMail

Σε κατάπαυση του πυρός για 120 ώρες στη Συρία συμφώνησαν Τουρκία και ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε από την Άγκυρα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος εξήγησε πως πρόκειται για μια εκεχειρία διάρκειας πέντε ημερών στη βορειοανατολική Συρία. Η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί.Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία και πως θα αποσύρει τις υπάρχουσες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μόλις τερματιστεί η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.Ο Μάικ Πενς συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων σε περιοχή εντός 32 χλμ στη συριακή επικράτεια και πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει και συμφωνία η Τουρκία να μην εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στη συριακή πόλη Κομπάνι. Παράλληλα, είπε πως Ουάσινγκτον και Άγκυρα είναι δεσμευμένες για μια ειρηνική επίλυση της ζώνης ασφαλείας στη Συρία και πως Τουρκία και ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στον κοινό στόχο συντριβής του Ισλαμικού Κράτους. Όπως ανέφερε, τέλος, αυτή η συμφωνία είναι μια σπουδαία συμβολή στις Αμερικανο-τουρκικές σχέσεις.Donald J. Trump@realDonaldTrumpGreat news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!50,8 χιλ.8:29 μ.μ. - 17 Οκτ 2019Πληροφορίες και απόρρητο για τις Διαφημίσεις του Twitter27,9 χιλ. άτομα συζητούν σχετικά με αυτόΜε tweet του ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «σπουδαία νέα που προκύπτουν από την Τουρκία», έπειτα από τις συνομιλίες Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ερντογάν, λέγοντας πως «εκατομμύρια ζωές θα σωθούν».Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τουρκία «πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από τη συνάντηση» που είχε ο Πενς με τον Ερντογάν, στην Άγκυρα.Νωρίτερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ανακοινώσει πως μετά από οκτώ ημέρες μαχών, η τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία έχει οδηγήσει στο θάνατο 224 μαχητές των υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), 183 αντάρτες που φέρουν τη στήριξη της Τουρκίας, αλλά και 72 άμαχους.Από την πλευρά του τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως σε 702 ανέρχεται ο αριθμός των «τρομοκρατών» των κουρδικών οργανώσεων PKK, PYD και YPG που «εξουδετερώθηκαν» έπειτα από την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Με τον όρο «εξουδετέρωση» οι τουρκικές αρχές υπονοούν ότι οι εν λόγω «τρομοκράτες» είτε παραδόθηκαν, είτε σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν.ΑΜΠΕ/Reuters/AFP/Anadolu​«The New Daily Mail»