Το πιάτο που έδωσε τη νίκη στην 24χρονη σεφΗ 24χρονη Ροδίτισσα Ειρήνη Γιωργουδιού κατέκτησε την πρωτιά στον γαστρονομικό διαγωνισμό για τον «Καλύτερο νεαρό σεφ της Ευρώπης 2019» («European Young Chef Award 2019»), που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019, με το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τέχνης και Τουρισμού (IGCAT), στις 23 και 24 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Rodos Palace, στη Ρόδο. Η Ειρήνη Γιωργουδιού εκπροσωπούσε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Η ταλαντούχα νεαρή σεφ, μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κυκλάδων & Δωδεκανήσου, η οποία εργάζεται στο ξενοδοχείο «Esperos Village», εξασφάλισε το πρώτο βραβείο, με το πιάτο «12 Elements», η δημιουργία του οποίου βασίστηκε σε 12 συστατικά από τα νησιά της Δωδεκανήσου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις της διεθνούς κριτικής επιτροπής υπό την προεδρία της πρέσβειρας της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019, σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.Το πιάτο «12 Elements» ήταν μια σφυρίδα με μπάμιες, ζαφορά, ξηρομυζήθρα και ακόμα 8 υλικά, σερβιρισμένα σε ένα πήλινο σκεύος, που «φέρνει την παράδοση τετ α τετ με τη μοντέρνα μαγειρική αντίληψη», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Jure Dretnik από τη Σλοβενία με το πιάτο «Lunch of Mowers», και την τρίτη, ο Hans Kjellsson από τη Δανία, με το πιάτο «The Taste of Home».Οι εννέα φιναλίστ που συμμετείχαν στον διαγωνισμό προέρχονταν από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία, τη Δανία, την Ολλανδία και τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα ήταν οι εξής:Ειρήνη Γιωργουδιού - Ελλάδα, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το πιάτο «12 Εlements»Paul Vlad Răhăian - Ρουμανία, με το πιάτο «The Transylvanian Landscape»Vic Tosseram - Ολλανδία, με το πιάτο «Cheeky Beans in Green, Vic Tosseram»Hans Kjellsson - Δανία, με το πιάτο «The Taste of Home»Rui Meira - Πορτογαλία, με το πιάτο « A "Mantenca" do Lar Minhoto (Keeping Minho‘s Home)Mariona Rodà - Ισπανία, με το πιάτο «Autumn Walk into the Catalan Woods»Clara Florit - Ισπανία, με το πιάτο «Noodles with Ray Textures»Jure Dretnik - Σλοβενία, με το πιάτο «Lunch of Mowers»Bernardo Calvo - Πορτογαλία, με το πιάτο «O Bacalhau, a Calega e o Alho (Codfish, Galician Kale and Garlic)Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συνεχάρη την Ειρήνη Γιωργουδιού για την επιτυχία της, καθώς και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κυκλάδων & Δωδεκανήσου για την καθοριστική συμβολή της καθ΄όλη τη διάρκεια των τριών ετών που διανύθηκαν. Ο κ. Χατζημάρκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαι πολύ υπερήφανος που μέσα σε διάστημα 3 ετών, οι νεαροί σεφ του Νοτίου Αιγαίου ανεβάζουν την περιφέρειά μας και τη χώρα μας, για μια ακόμη φορά, στην κορυφή της Ευρώπης. Η Ειρήνη Γεωργουδιού, με το ταλέντο και την αφοσίωσή της, κέρδισε επάξια το βραβείο του καλύτερου νεαρού σεφ της Ευρώπης, μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία υψηλού επιπέδου, απαιτήσεων και ανταγωνισμού και έφερε για δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού τον τίτλο στο Νότιο Αιγαίο. Η καταξίωση της ίδιας είναι και καταξίωση για τη δουλειά που γίνεται στην περιφέρειά μας, δουλειά που επιβραβεύεται, αναγνωρίζεται από τους ειδικούς του χώρου σε όλη την Ευρώπη και αποδίδει. Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019, επενδύει στην εκπαίδευση της νέας γενιάς ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της. Το μέλλον μας, καθώς και η διατήρηση των παραδόσεών μας, είναι στα χέρια τους».