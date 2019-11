Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ιω. 8,32 και θα γνωρίσετε, όχι μόνον από την διδασκαλίαν μου, αλλά και από την προσωπικήν σας πείραν, την αλήθειαν και η αλήθεια θα σας ελευθερώση από την τυραννίαν και τον θάνατον, που φέρνει η αμαρτία”.

Η Δρ Η Katherine Horton βλέπει την τρέχουσα ανάπτυξη του δικτύου 5G διαφορετικά από ό, τι στην κύρια αντίληψη. Και για έναν καλό λόγο.

Πρώτον, η ίδια είναι φυσικός σωματιδίων και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το διάσημο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εργάστηκε ως φυσικός υψηλής ενέργειας στον ανιχνευτή σωματιδίων του γερμανικού ηλεκτρονίου Electronsynchrotron DESY στο Αμβούργο και στον περιβόητο Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN στη Γενεύη.

Stop 007 – Who I am

[embedded content]

Στην Οξφόρδη, Δρ. Horton ως ερευνητικός συνεργάτης στο κολλέγιο του St. John’s. Αυτή η θέση της επέτρεψε να επεκτείνει την έρευνά της από τη φυσική των σωματιδίων στην ιατρική φυσική και τη φυσική των σύνθετων ανθρώπινων συστημάτων. Στο πλαίσιο της τελευταίας, πραγματοποίησε ανάλυση συστημάτων του αγγλικού νομικού συστήματος, των οικονομιών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των νομισμάτων και του οικονομικού εγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος.

Με άλλα λόγια, έχει αυτό που χρειάζεται για να είναι ο νούμερο ένα δημόσιος εχθρός μιας παγκόσμιας ελίτ που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ως βασικό στοιχείο στο σχέδιό της να υποδουλώσει την ανθρωπότητα κάτω από μια ολοκληρωτική παγκόσμια κυβέρνηση.

Ένα σκόπιμο άτομο

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας στη Ρουμανία, η Δρ H Horton δήλωσε ότι η ίδια και η οικογένειά της γνώρισαν εκφοβισμό και τρομοκρατία εξαιτίας της ανώτερης τους εκπαίδευσης και της άρνησής τους να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και το ανεπίσημο έγκλημα που προωθούνται από τα δίκτυα εγκληματιών.

Η Δρ Χόρτον αναφέρει ότι η αστυνομία και άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν το Νοέμβριο του 2011 όταν συμμετείχε σε υπόθεση του High Court στο Λονδίνο ως μέρος της συστηματικής ανάλυσης του αγγλικού νομικού συστήματος. Λέει ότι ακολουθήθηκε ανοιχτά στο σπίτι της από το γήπεδο και παρατήρησε ότι ένας κακοποιός περιμένει κάθε μέρα μπροστά από το σπίτι της για να την ακολουθήσει στο σταθμό.

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτών των δυνάμεων απευθείας στο δικαστήριο και μέσω του ακτιβισμού οδήγησαν σε αύξηση των επιθέσεων αυτών, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τον εκφοβισμό από τον άνθρωπο, αλλά και τα βασανιστήρια με στοχευμένα ενεργειακά όπλα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εμπειρίες τους, επισκεφτείτε τον ιστότοπό τους Stop 007, ο οποίος παρέχει υποστήριξη και νομικές συμβουλές για το κοινό, μεταξύ άλλων.

Πεθαίνουν οι μέλισσες από τις 5G κεραίες

Bees dying under 5G poles

[embedded content]

Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε συμφραζόμενα στο δίκτυο 5G

Στη λεπτομερή συνέντευξη που παρουσιάστηκε παρακάτω από τον Alfred Lambremont Webre, η Δρ. Horton, να εκφράσει τις εκτεταμένες γνώσεις της για τις δυνατότητες των ενεργειακών όπλων και μας δείχνει ότι αυτά είναι τα σημερινά αληθινά σύγχρονα πολεμικά όπλα και όχι τα βαλλιστικά όπλα που βλέπουμε ακόμα στις ταινίες και μιλήσαμε σε γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Χρησιμοποιεί επίσης τις γνώσεις και την προσωπική της εμπειρία για τα φαινόμενα της ομάδας στόχου, καθώς και τις επαφές της με τη σκιώδης κυβέρνηση και τα στρατόπεδα στρατιωτικής και νοημοσύνης της, για να δημιουργήσει ένα ευρύ πλαίσιο για αυτό που πραγματικά είναι το δίκτυο 5G:

26.04.19 Der Plan 5G Apokalypse: Das Ausrottungsereignis – Vollständig auf deutsch

[embedded content]

«Νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος έχει τόσο μεγάλη δυσκολία να καταλάβει τι είναι αυτό, και αυτό είναι που έβαλαν στη [Global Elite]. Ως εκ τούτου, στοιχηματίζουν στο γεγονός ότι για παράδειγμα σε αυτό το τέχνασμα μάρκετινγκ μια πολύ απλή απάτη είναι κρυμμένη που είναι 5G.

«Όταν ξεκίνησαν με 3G και 4G, για παράδειγμα, όλοι υποθέτουν ότι το 5G είναι μόνο ένα καλύτερο 3 και 4G. Τι είναι; Είναι ακριβώς μόνο Luddites που απλά φοβούνται και πηδούν στα δέντρα, και που δεν απολαμβάνουν πραγματικά να κοιτάξουν τα βίντεο με ευτυχισμένα γατάκια, σούπερ γρήγορα στο τηλέφωνό τους; Αλλά δεν είναι αυτό. Έτσι, το 5G είναι ένα θεμελιωδώς διαφορετικό σύστημα.

«Νομίζω ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάρω όλους τους ανθρώπους που μπορεί να είναι ακόμα πιο συγκλονισμένοι από μένα, ίσως να τους χαιρετίσω εκεί που είναι και στη συνέχεια να τους πηγαίνω και να τους πω τα πάντα. Ξέρω, και στο τέλος της παράστασης, τουλάχιστον ξέρουν τι σκέφτομαι και τι ξέρω, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους τι σκέφτονται και θα έλεγα ότι η κύρια μου εστίαση δεν είναι στις εκστρατείες 5G ή με 5G.

«Η κύρια μου εστίαση είναι σε εκστρατείες που κλείνουν όλα τα στοχευμένα συστήματα ενεργειακών όπλων. Περιλαμβάνει επίσης δορυφορικά όπλα, όπλα που είναι κρυμμένα σε αυτοκίνητα, σακίδια και ούτω καθεξής και έτσι είναι το 5G, αν το επιθυμείτε, το κρατικό σύστημα. Μπορεί να είναι λίγο από όλα και θα είναι παντού.

«Το σύστημα 5G σας είναι σαν γκάνγκστερ με στοχευμένο όπλο ενέργειας στο σακίδιο σας που σας πυροβολεί στο πρόσωπο καθώς περπατάτε στο πεζοδρόμιο πίσω του. Αλλά δεν θα είναι ένας gangstalker, μπορούν να τα βγάλουν αν έχουν μόνο αυτές τις 5G κεραίες κάθε 50 ή 100 μέτρα. Το σύστημα 5G θα κάνει ό, τι μπορούν να κάνουν τα σημερινά παγκόσμια συστήματα όπλων και είμαι πεπεισμένος ότι μπορεί να σκοτώσει αυτή τη στιγμή;

«Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να φτάσετε στο βάθος της άποψης μου για το σύστημα 5G και θα σας δείξω γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να εξετάσετε το σύστημα 5G καλύτερα ως κυβέρνηση ή Καθώς αυτή η σκιώδης ομάδα Shady φαντάζεται ότι έχει μολύνει την κυβέρνηση για να αναλάβει κάθε πόλη στον πλανήτη και σε κάθε χωριό και ακόμη και τη μικρότερη πόλη και ακόμη και το δάσος όπου νομίζετε ότι δεν υπάρχει τίποτα και να δημιουργήσετε κρυφά πολυβόλα που και ακολουθώντας την οικογένειά σας και δείχνοντας απευθείας σε σας. Αυτά είναι, ξέρετε, στο επίκεντρο, ώστε να μπορούν να σας πυροβολήσουν με την ταχύτητα του φωτός, αν το επιθυμούν. Εντάξει; Αυτή είναι η καλύτερη περιγραφή του συστήματος 5G που έχω. »

Dr. Katherine Horton:Defeating 5G as a mass DEW Terraforming platform for AI Artificial Intelligence

[embedded content]

SHOCKING – the Race to 5G Proves Agenda 21 and Depopulation.. 100% (Illuminati Agenda)

[embedded content]

Ένα πολύπλοκο σύστημα με φοβερά κίνητρα.

Η παραπάνω περιγραφή και μεγάλο μέρος της εξήγησής τους στο βίντεο μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία πολλών αναγνωστών. Σίγουρα αμφισβητεί τη γενική άποψη ότι οι εκλεγμένοι ηγέτες μας είναι οι ελλιπείς αλλά τελικά νόμιμες αρχές του κόσμου μας, ότι οι πόλεμοι και οι δολοφονίες είναι για νόμιμους λόγους, ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών μας προστατεύουν και δεν προσπαθούν να μας βλάψουν ή ότι εμείς με κάποιο τρόπο, είμαστε θύματα σύνθετης κοινωνικής τεχνολογίας που θα πρέπει να μας μετατρέψει σε υπάκουους σκλάβους.

Αλλά εδώ στο CE, έχουμε κλείσει τα κενά στις γενικές αντιλήψεις από τις αρχές μας πριν από μια δεκαετία και σήμερα τα ολοσχερώς κρυμμένα σχέδια μαζικής επιτήρησης, υποδούλωσης και αποδυνάμωσης γίνονται όλο και πιο εμφανή.

Πόσο σαφής είναι η ατζέντα για την ερήμωση; Στη συνέντευξη η Δρ. Horton στην ιστοσελίδα deagel.com, μια ιστοσελίδα που επιβλέπει την πώληση και διανομή τεχνολογιών στρατιωτικών όπλων σε όλο τον κόσμο. Μας δείχνει ότι τα σχέδια γενοκτονίας αντανακλώνται πράγματι στις δημοσιευμένες εκτιμήσεις της αποδημίας κατά την επόμενη δεκαετία.

Όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη σελίδα, την οποία μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση εδώ, ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια μέχρι το 2025, μετά από 327 εκατομμύρια το 2017:

https://psv4.userapi.com/c817701/u460522979/docs/d3/a21ada583ac9/video.mp4?extra=VWJT3rmIxPXhaL7usuy_wicq3rfXCxmNELZd0wc0nZzqOexq_ZwQvzY0Pw59a56KpkaazsVK4eqEHEkMIAxJPTPtxXBO8TvJHaHmnH8rzqeTfWQnCKDCKs1fgF7aW6RM85THorTRqol5&dl=1

Part 2) Prof. Jim Fetzer Interview – Ole Dammegard & Dr. Katherine Horton (Stop 007)

[embedded content]

