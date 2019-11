Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Με περισσότερα από 600 επεισόδια, το «The Simpsons» έχει βάλει πολλά ρεκόρ για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πρόγραμμα και σε όλα αυτά τα επεισόδια έχουν παίξει με μια ποικιλία ιδεών και εννοιών. Η σειρά κάλυψε σχεδόν όλα όσα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και αυτό ήταν το θέμα ενός επεισοδίου South Park όπου οι χαρακτήρες προσπάθησαν να φτιάξουν ιστορίες για να βρουν ότι οι Simpsons το είχαν ήδη κάνει.

Παραδόξως, οι Simpsons μπόρεσαν να προβλέψουν το μέλλον σε κάποιο βαθμό και τώρα φαίνεται να συνέβη ξανά.

Στο διαδίκτυο αυτήν την εβδομάδα, η εκστρατεία της νεολαίας ακτιβιστής Greta Thunberg για την αλλαγή του κλίματος φαινόταν να είναι το πιο viral ζήτημα. Εκτός από τη διαμάχη, πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι η Thunberg είναι η ανθρώπινη ενσάρκωση του χαρακτήρα Λίζα Σίμπσον, από ένα συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς, στο οποίο εκτελεί τη δική του περιβαλλοντική εκστρατεία.

Σε ένα επεισόδιο με τίτλο «Bart to the Future», η Lisa Simpson αντικαθιστά τον Donald Trump ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκπομπή προβλήθηκε τον Μάρτιο του 2000 και ο δημιουργός του Simpsons, Matt Groening, είπε ότι όταν η ομάδα του έκανε την πρόβλεψη, αυτή ήταν η παράλογη ευκαιρία για τον πρόεδρο και τελικά ήταν αλήθεια. Στην περίπτωση της Greta Thunberg, ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν ένας έφηβος μπήκε στην παγκόσμια σκηνή για να μιλήσει για τα θέματα που η Λίζα Σίμπσον εισήγαγε στην παράσταση.

Εάν ήταν μια πρόβλεψη, δεν ήταν μια πρόβλεψη της ίδιας της Γκρέτα, αλλά απλώς μια παρατήρηση της κατεύθυνσης στην οποία η κοινωνία κινείται και τα πράγματα που έλαβαν χώρα στα μέσα ενημέρωσης.

