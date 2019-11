2019-11-09 11:20:43

Τις υπέροχες φωνητικές της δυνατότητες θέλησε να απλώσει στη σκηνή του The Voice η Άννα Σαϊνη με στόχο να κατορθώσει να γυρίσει τις καρέκλες των coaches και να περάσει στην επόμενη φάση. Η 27χρονη επέλεξε να διαγωνιστεί με το, διαφορετικό ομολογουμένως για το The Voice, κομμάτι «Libiamo ne’ lieti galici» με αποτέλεσμα ο Πάνος Μουζουράκης να τα χάσει! Συγκεκριμένα, ο εκκεντρικός καλλιτέχνης και coach του The Voice δεν σταμάτησε να απολαμβάνει με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο το κομμάτι καθ’ όλη τη διάρκεια.



Αμέσως μετά το τέλος του τραγουδιού, ωστόσο, ο Πάνος Μουζουράκης πάτησε ταχύτατα το κόκκινο κουμπί προκειμένου να πάρει την Άννα Σαϊνη στην ομάδα του. «Μπορούμε να κάνουμε ντουέτο. Και… Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε… Έτσι, όπως είμαστε ντυμένοι να πάμε κάπου, να σε βάλω δίπλα στην τηλεόραση και να κρατάς ένα παλιό VHS. Αυτό με την κασέτα που έπαιρνε και με το σεμεδάκι το υπέροχο…» ανέφερε χαρακτηριστικά χαμογελώντας ο coach του The Voice.



Η αντίδραση, ωστόσο, τόσο της υπόλοιπης κριτικής επιτροπής όσο και του κοινού στο στούντιο ήταν ιδιαιτέρως μουδιασμένη για το συγκεκριμένο χιούμορ. «Συγνώμη, δεν…» συμπλήρωσε ο Πάνος Μουζουράκης και έσπευσε να αγκαλιάσει τη νεαρή διαγωνιζόμενη. «Είναι υπέροχο αυτό που φοράς. Πολύ μου άρεσαν οι εποχές εκείνες που θυμάμαι να κράζουμε τις μανάδες μας» πρόσθεσε ο Πάνος.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ