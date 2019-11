periergaa

Το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα (ft. Διονύσης Σιμόπουλος) | Astronio Live (#3)Μαζί με τον κύριο Σιμόπουλο συζητούμε για το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα. Κουβεντιάζουμε για την επική ιστορία του προγράμματος Apollo, για μελλοντικές αποστολές και αποικίες στη Σελήνη και για το ενδεχόμενο ανθρώπινης παρουσίας και αποικίας στον Άρη. Επίσης αφήνουμε την (επιστημονική) φαντασία μας ελεύθερη και κάνουμε υποθέσεις για το μακρινό μέλλον ενός τεχνολογικού πολιτισμού σαν τον δικό μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Διονύση Σιμόπουλο για την τιμή που μου έκανε αλλά και για την γιγάντια συνεισφορά του στην επικοινωνία της επιστήμης στην Ελλάδα. ------------- Σύντομο βιογραφικό του Διονύση Σιμόπουλου: Ο Διονύσης Σιμόπουλος είναι αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Η καριέρα του άρχισε το 1967 και διετέλεσε διευθυντής Πλανηταρίου στις ΗΠΑ για μία τετραετία και στην Ελλάδα επί 41 χρόνια. Έχει συγγράψει 30 εκλαϊκευμένα βιβλία αστρονομίας, περισσότερα από 500 σενάρια επιστημονικής επιμόρφωσης για την τηλεόραση (όπως «Κόκκινοι Γίγαντες - Άσπροι Νάνοι», «Στα Μονοπάτια των Άστρων», «Παράθυρο στο Σύμπαν» κλπ), 200 σενάρια πολυθεαμάτων Πλανηταρίου, έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα και μελέτες του σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά και εφημερίδες κι έχει δώσει πάνω από 600 διαλέξεις σ' ολόκληρη τη χώρα. Χρημάτισε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αστρονομική Εκπαίδευση επί 8 χρόνια, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πλανηταρίων επί τρεις δεκαετίες και Εταίρος (Fellow) της Royal Astronomical Society, της International Planetarium Society, της New York Academy of Sciences και τακτικό μέλος πολλών άλλων διεθνών επιστημονικών οργανώσεων. Για την συνεισφορά του στη διεθνή αστρονομική εκπαίδευση το 1996 έλαβε την ανώτατη τιμητική διάκριση «IPS Service Award» της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων και το 2006 το παράσημο του «Ακαδημαϊκού Φοίνικα» από την Γαλλική Δημοκρατία. Στη χώρα μας το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων τον τίμησε το 2018 με το ανώτατο παράσημο του «Αργυρού Φοίνικα», ενώ η Ένωση Ελλήνων Φυσικών τον βράβευσε το 2012 ως «θεμελιωτή της εκλαΐκευσης του επιστημονικού λόγου στην Ελλάδα». Το 2015 έλαβε το Βραβείο της Τάξεως των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών «για τη συνολική του προσφορά στην εκλαΐκευση και διάδοση της Αστρονομίας και των επιστημών του Διαστήματος». Τα τελευταία 52 χρόνια είναι παντρεμένος με την Κάρεν-Λουίζα Πήτερσον με την οποία απέκτησε μία κόρη, δύο γιους και έχουν πέντε εγγονές!