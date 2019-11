2019-11-22 17:40:29

Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, μιας και ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ωστόσο φαίνεται ότι η Κύπρος έχει ήδη βρει τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου στην Νέα Σελίδα, o 23χρονος Sandro Nicolas είναι αυτός που επέλεξε το ΡΙΚ για να βρεθεί στην σκηνή της Eurovision. Ο Sandro γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία, ο πατέρας του είναι Αμερικανός και η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Ο Sandro είναι 23 ετών και ασχολείται με τη μουσική από τα 15 του. Μάλιστα, το 2018 είχε λάβει μέρος στο Voice Γερμανίας, κάνοντας και τις τέσσερις καρέκλες να γυρίσουν.



Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο νεαρός τραγουδιστής βρίσκεται ήδη στο στούντιο για να ηχογραφήσει πέντε διαφορετικά τραγούδια τα οποία έχουν περάσει από την έγκριση της κριτικής επιτροπής του ΡΙΚ. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι «Mucho Calor», «My Getaway», «Falling into pieces», «Never Let you down» και «Can’t look away». Σε επόμενο στάδιο, η κριτική επιτροπή θα ακούσει το υλικό και θα επιλέξει το τελικό τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την χώρα στον διαγωνισμό.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ήβη Αδάμου είχε δεχτεί επίσης κρούση για να πάει στην Eurovision με τα χρώματα της Κύπρου, για δεύτερη φορά μετά το 2012, ωστόσο το βαρύ πρόγραμμα και οι οικογενειακές της υποχρεώσεις δεν της το επέτρεψαν.



http://www.tvnea.com



