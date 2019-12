2019-12-12 12:17:31

Παλιό ψαροχώρι, εκτείνεται κατά μήκος μιας όμορφης αμμουδιάς και κατοικείται από



ιδιαίτερα φιλόξενους κατοίκους. Στην πεντακάθαρη θάλασσά του μπορείτε να απολαύσετε το κολύμπι, το ψάρεμα και όλα τα είδη θαλασσίων σπορ.



An old fishing village, Tolo is spread out along a lovely beach and its inhabitants are renowned for their hospitality. In its sparking sea you can enjoy swimming, fishing and every kind of water sport.

anatakti

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ