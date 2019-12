2019-12-12 11:39:53

Το Βιβάρι είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, με μοναδικές ομορφιές που προσελκύει το



ενδιαφέρον των επισκεπτών του Ναυπλίου. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού και κοντά στην πόλη του Ναυπλίου. Πρόκειται για μια περιοχή μοναδικού κάλλους, η οποία δικαίως θεωρείται το επίνειο του Δρεπάνου.



Ο κόλπος του Βιβαρίου είναι ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, προστατευμένο από τους ανέμους. Την περίοδο της Ενετοκρατίας αποτελούσε το ναύσταθμο και το ναυπηγείο των Ενετών.



Vivari is a picturesque fishing village with a unique beauty that attracts the interest of visitors of Nafplio. It is located in the southeastern part of the county near the town of Nafplio. This is an area of unique beauty, which is rightly considered the haven of Drepano.



The bay Vivari is a large natural harbor, protected from the wind. During the Venetian was the naval station and shipyard of the Venetians.

