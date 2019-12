2019-12-15 11:34:12

Ψαρεψαμε με Ζωντανο καλαμαρι πλανο και σιλικονη



Μπορει να ειμουν αξυριστος και αυτη την εβδομαδα αλλα οπως ειπαμε και στο προηγουμενο ψαρεμα ποτε τιποτα δεν ειναι το ιδιο, ξεκινησαμε αργα το πρωινο για μια βολτα στην θαλασσα και εξελιχθηκε σε μια ομορφη μερα και σε ενα πολυ καλο ψαρεμα και στην συνεχεια ενα ωραιο τραπεζι στον φιλο Ορεστη με την οικογενεια του ,να ειστε καλα σας ευχαριστουμε καλη εβδομαδα ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

