Περίεργος ήχος ακούστηκε πάνω από την Λιβύη, διαφορετικός από άλλους που ακούγονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Ο περίεργος ήχος εμφανίστηκε σε αρκετές πόλεις της Λιβύης από πάρα πολλούς μάρτυρες που επιβεβαιώνουν την παρουσία του, πυροδοτώντας πολλές και διαφορετικές θεωρίες για την προέλευσή του.

Κάποιοι λένε ότι αυτό που ακούγεται είναι ο ήχος μιας γαλάζιας φάλαινας αλλά η γαλάζια φάλαινα δεν ζει στη Μεσόγειο και ο ήχος έγινε αισθητός επίσης σε πόλεις που δεν είχαν θέα στη θάλασσα.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο ήχος μοιάζει με φάλαινα ή δελφίνι σε συνομιλία! Αλλά αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει στον αέρα.

Επίσης, υπάρχουν ισχυρισμοί και θεωρίες για μυστικά όπλα που προκαλούν τέτοιους παράδοξους ήχους.

Μία ακόμα εκδοχή είναι εκείνη που λέει ότι αυτό που ακούγεται είναι μια συχνότητα μαγνητικού συντονισμού που έχει ακουστεί από πολλά διαφορετικά μέρη της γης και ότι δημιουργείται από τον τετηγμένο πυρήνα της Γης καθώς μετατοπίζεται.

Όποια κι αν είναι αλήθεια και εξήγηση του ήχου, στο παρακάτω βίντεο έχετε την δυνατότητα να τον ακούσετε και εσείς από την πόλη Sirte της Λιβύης:

The strange sound appeared in the city of Sirte in Libya

[embedded content]

