Το προστατευτικό από τον μετεωρίτη του Τσελιαμπίνσκ ανασηκώθηκε αναίτια μπροστά στα έκπληκτα μάτια επισκεπτών και χωρίς οι τεχνικοί να μπορούν να το εξηγήσουν, σαν ο μετεωρίτης να ήθελε να δραπετεύσει

Ο μετεωρίτης που έπεσε το 2013 στη ρωσική πόλη Τσελιαμπίνσκ και που εκτίθεται σε μουσείο, φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε ένα μυστήριο που συνέβη μπροστά στα έκπληκτα μάτια επισκεπτών.

Σε σύγκριση με άλλα ουράνια σώματα που προσπερνούν διαρκώς τη Γη, ή πέφτουν επάνω της, ο μετεωρίτης που προσγειώθηκε στο Τσελιάμπινσκ το 2013 ήταν αρκετά μικρός, διαμέτρου 17 μέτρων.

Ωστόσο, αν και μικρός, προκάλεσε ζημιά άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων και τραυμάτισε 1.500 άτομα.

Οι επισκέπτες και το προσωπικό του ιστορικού μουσείου στη ρωσική πόλη Chelyabinsk έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν κάτι ασυνήθιστο να συμβαίνει μπροστά τους.

Ο εκθεσιακός θόλος που κάλυπτε τον μετεωρίτη του Τσελιαμπίνσκ ανυψώθηκε, δημιουργώντας φόβους ότι το ουράνιο σώμα ήθελε να δραπετεύσει.

Το περιστατικό συνέβη στις 14 Δεκεμβρίου 2019, στο φως της ημέρας. Οι εικόνες από κάμερες CCTV δείχνουν επισκέπτες του μουσείου που περιφέρονται γύρω στην αίθουσα με τον μετεωρίτη.

Κάποια στιγμή, το προστατευτικό γυάλινο πυραμιδικό κάλυμμα που σκεπάζει το διαστημικό βράχο ανυψώνεται από μόνο του. Το προσωπικό ασφαλείας έτρεξε αμέσως εκεί και έκλεισε τον διαφανή θόλο μετά την κλήση του συναγερμού.

Ο εκπρόσωπος του μουσείου, Yuri Bogatenkov, δήλωσε ότι η διοίκηση και οι υπάλληλοι του μουσείου δεν έχουν ιδέα τι προκάλεσε αυτό το αινιγματικό περιστατικό, σύμφωνα με το sputniknews.com

Το προσωπικό έχει πρόσβαση σε ένα τηλεχειριστήριο που ανεβάζει τον θόλο, όμως όλοι είπαν ότι δεν είχαν αγγίξει τίποτα.

Ο διευθυντής του μουσείου δήλωσε ότι πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τεχνολογικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δήλωσαν ομόφωνα ότι ο θόλος δεν θα μπορούσε να ανυψωθεί από μόνος του.

“Μιλήσαμε με όλους τους ειδικούς ηλεκτρονικών και των συστημάτων μας, οι οποίοι δήλωσαν ομόφωνα ότι ήταν αδύνατο να ανοίξει από μόνος του. Ωστόσο, συνέβη. Μόλις συνέβη, ρώτησα τι θα μπορούσε να είναι και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Μπογκντάνοφσκι.

Το περιστατικό προκάλεσε φόβους ότι ο μετεωρίτης θα προσπαθήσει να δραπετεύσει. “Γελάσαμε με την ιδέα ότι ο αδελφός του μετεωρίτη Τσελιάμπινσκ είπε «γεια» στον διαστημικό μας βράχο και εκείνος αποφάσισε να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Aivar Valeev, ένας υπάλληλος του μουσείου και πρόσθεσε: “Αλλά πέρα από τα αστεία, το γυναικείο προσωπικό μας είναι ακόμα λίγο συγκλονισμένο.”

Μέρος της διαχείρισης του μουσείου φοβάται ότι κάποιος είχε αποφασίσει να κλέψει το ουράνιο σώμα ή να δοκιμάσει το σύστημα συναγερμού.

Ωστόσο, ο Valeev απορρίπτει αυτή την εκδοχή. Είπε ότι είναι δύσκολο να σηκωθεί ο θόλος. “Υπάρχουν τέσσερις ηλεκτροκινητήρες στα άκρα του. Η όλη δομή είναι βαριά.”

“Υπάρχει ένα σύστημα συναγερμού, εκτός από τις κάθε είδους γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνδέονται με την ανύψωσή του”, δήλωσε ο Valeev.

Το ρωσικό Υπουργείο Πολιτισμού διέταξε το μουσείο να επανεξετάσει επειγόντως τα συστήματα ασφαλείας του.

Παρακολουθήστε το συμβάν στο παρακάτω βίντεο:

what a weird story, surely smth must have gone wrong with the mechanism. Museum CCTV footage shows protective dome over a fragment of Chelyabinsk meteorite rising apparently 'all by itself'. Museum director & staff insist they or faulty electronics had nothing to do with it pic.twitter.com/opOX1M7jsd

— The Siberian Times (@siberian_times) December 17, 2019

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

Meteorite levitating its security glass in museum & UFO’s over cattle ranch Dec 16 (Disclose Screen)

