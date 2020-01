2020-01-05 05:12:26

Μονος στη Θαλασσα



Χρονια πολλα σε ολους τους εορταζοντες αυτες τις μερες, Καλη χρονια σε ολον τον κοσμο ,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ